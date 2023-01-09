中國開放邊境 德比盧籲勿前往

香港與中國大陸因疫情「封關」近三年後，八日起實施首階段免檢疫通關，入境「內地」的落馬洲邊境關口湧現人潮。（路透）

2023/01/09 05:30

憂疫情高峰 有無法醫療的風險

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國八日起正式邊境解封，正式將武漢肺炎防疫措施降為「乙類乙管」，國際航班旅客入境流程恢復正常，外國旅客入境中國不再需要強制隔離，中國民眾也可自由出境。香港與中國也實施首階段通關，兩地居民迎來武肺全球大流行近三年來第一次免隔離過境出行，世界各國正密切關注中國疫情是否會影響香港。

德國七日勸告國民非必要勿前往中國，鄰國比利時和盧森堡也隨後跟進。德國外交部在「推特」發文說：「原因是當地已出現疫情高峰，使醫療系統疲於應付。」盧森堡外交部隨後發布聲明說，採取與德國旅遊建議一致作法，建議非必要勿前往中國。比利時外交部也透過網站公告說，中國因結束清零政策而經歷嚴重疫情，由於醫院恐人滿為患，有無法獲得醫療的風險，目前不建議前往中國做非必要旅行。

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北京、上海機場出現罕見盛況

據中國媒體與網友通報，北京、上海的國際機場八日清晨出現三年來罕見的盛況，廣東則迎來解封之後搶頭香的國際直飛旅客；旅遊平台顯示八日出入境機票訂單量同比成長逾六倍，中國旅客申請新加坡、馬來西亞簽證幾乎翻倍成長，還有旅客已訂好明年元旦海外旅遊。官方估計，本季將有約廿億中國人出境，幾乎是去年的兩倍，恢復到二○一九年的七成水準。

擔心疫情外溢 多國對中客設限

然而，各國政府也擔心中國疫情外溢，紛紛對來自中國的旅客設限。目前已有美國、日本、歐洲等約二十個國家，對來自中國的旅客實施入境管制措施，包括要求來自中國航班的乘客必須進行出發前篩檢，並隨機採檢從中國入境旅客及其班機廢水。目前飛往中國的國際航班仍偏少，八日飛抵北京機場的外國航班不到十架。

另一方面，中港八日起實施首階段免檢疫通關，單向名額六萬人，即每日最多六萬港人經海陸空口岸北上，陸路口岸佔五萬個名額，但首日通關情況冷清，僅有約六千六百名中客預約來港，佔配額僅約一成。自由亞洲電台（RFA）報導，中港兩地通關首日，港人北上人潮多於「內地」南下人潮，不少中客抵達香港後，第一時間採購止痛感冒藥。

在此同時，中國鬆綁防疫措施導致核酸檢測產業瞬間熄火，位於重慶的「中元匯吉藥廠」近日因生意慘淡而大規模裁員，其中多數為薪資較低、仲介安排的臨時工，據稱有上萬名失業員工七日起包圍廠區抗議，並與警方爆發衝突。大批員警身穿鎮暴裝備進場試圖鎮壓，雙方進一步爆發衝突，傷亡情況不明。

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