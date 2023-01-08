「喬王」溫和友台 麥卡錫有望訪台

美國國會眾議院多數黨領袖麥卡錫7日在歷經4天與15輪投票終於當選眾院議長後，開心豎起大拇指比讚，隨後以議長之姿首度敲下議事槌。（路透）。

2023/01/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕由於個人堅毅雄心、「喬王」才華以及早已證明可滿足黨內同志需求的能力，共和黨籍的美國國會眾議院新任議長麥卡錫，終於如願登上議長寶座。務實的麥卡錫在外交政策上抗中友台，曾透露願以議長身分訪問台灣。

在逆境中仍溫和可親的麥卡錫既不是政策策士，亦非保守派奉行者；他之所以能崛起成為美國政壇第三號人物，憑藉的是他願意解決以下這項麻煩事─讓已被前總統川普搞得天翻地覆的共和黨正常運作，以及專注於反對民主黨人所提的議題。現年五十七歲的麥卡錫出身加州，二○○三年進入州議會，隔年成為少數黨共和黨領袖；二○○七年起轉戰國會眾院連選連任至今，歷任眾院共和黨首席副黨鞭、黨鞭與多數黨領袖。

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罷黜議長只需一名議員提案 恐遭牽制

麥卡錫在二○一五年曾有機會問鼎議長大位，但遭黨內強硬保守派反對被迫退選；如今成為眾院議長，但仍有遭黨內強硬派挾持牽制的隱憂，因為麥卡錫同意恢復一項有危其議長寶座的舊制─只要有一名眾議員就能提出罷黜議長的動議。

麥卡錫在外交議題上屬對中強硬派，二○二○年五月在眾院成立「中國工作小組」對抗中國威脅；去年期中選舉後確定共和黨光復眾院，更進一步宣布，當選議長後將在眾院成立「中國問題特別委員會」。在此同時，麥卡錫也對台友善，擔任眾院共和黨領袖期間多次發言助台，如支持台灣參與國際組織，以及呼籲美方加速對台軍售等，還曾在二○一六年蔡英文當選總統時發推文恭賀。

去年八月民主黨籍的前眾院議長裴洛西訪台行曾引發熱議，麥卡錫當時公開呼籲裴洛西應訪台，並稱若他當選議長，也有意率團訪台。倘若成行，麥卡錫將是繼一九九七年共和黨籍眾院議長金瑞契與去年裴洛西以來，第三位親臨台灣的美國會眾院議長。

「挺麥」的共和黨籍美國聯邦眾議員羅傑斯（被摀臉者，紅圈圈所示）6日深夜對「反麥」的同志蓋茨（左一，藍圈圈所示）發難，遭其他眾院同僚上前攔阻。（路透）

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