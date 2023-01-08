4天投票15輪 麥卡錫當選美眾院議長

美國國會眾議院多數黨領袖麥卡錫7日在歷經4天與15輪投票終於當選眾院議長後，開心豎起大拇指比讚。（歐新社）

2023/01/08 05:30

終於以過半數二一六票當選

〔編譯張沛元／綜合報導〕歷經四天、十五輪投票與激烈唇槍舌劍，美國國會眾議院多數黨（共和黨）領袖麥卡錫七日清晨終於壓制反對他上位的黨內強硬右派，以過半數二一六票當選新任議長，結束美國一六四年來延宕最久的眾院議長選舉，也埋下日後恐遭黨內極右派牽制的隱憂。

眾院在議長出爐後隨即進行議員宣誓，癱瘓數日的議程也得以重啟。麥卡錫在躋身美國政壇位階僅次於正副總統的眾院議長後，誓言眾院共和黨人會通過法案，以解決從門戶洞開的南方邊界、不以美國為優先的能源政策，到令人警覺的學校教育灌輸等的美國挑戰，並表示新眾院必須在債務與中國崛起這兩大美國的「長期挑戰」上同聲一氣。美國總統拜登與前總統川普都恭喜麥卡錫當選新任議長，拜登還期許與改由共和黨主控的眾院合作。

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極右派拒支持 共和黨內訌

共和黨在去年十一月期中選舉中光復眾院、拿到過半數的二二二席，民主黨二一二席，另有一席出缺，身為眾院共和黨領袖的麥卡錫理應可順利登上議長大位，但卻在自三日起的議長投票中屢戰屢敗，支持票從首輪投票的二○三票一路跌至第十一輪的二百票，其主因在於有約廿名與川普關係密切的強硬右派眾院共和黨人認為，溫和派的麥卡錫無法在極右派支持的政策上與民主黨人抗衡，因此反對麥卡錫出任議長。

在對強硬右派做出若干讓步後，麥卡錫的支持票自十二輪投票起上升，廿一名反麥黨內強硬右派中有十多人改挺麥，十三輪時已拿到二一四票，僅六人仍堅持反麥；最後因「反麥六人組」在第十五輪投票時全投形同棄權的「出席」（present）、使得過半當選門檻從二一八票降至二一五票，麥卡錫便以二一六票當選議長。麥卡錫也特別感謝川普在局面僵持不下時、親自致電黨內議員為他拉票。

麥卡錫原以為能在六日午夜的第十四輪投票中出線，結果反麥六人組中仍有四人抵死不從，另兩人投「出席」，讓麥卡錫以一票之差再度飲恨。麥卡錫因此氣得走向投「出席」的蓋茨，雙方展開激辯，場面混亂；麥卡錫離開後，挺麥的共和黨眾議員羅傑斯（Mike Rogers）接棒上前對蓋茨發難，華盛頓郵報稱兩人似乎已吵到快要暴力相向，這時有其他議員趕緊出面摀住羅傑斯的臉，之後羅傑斯才退到議場外。

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