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    魯拉就任巴西總統 前任逃美躲究責

    巴西新任總統魯拉（左）元旦宣誓就職，第一夫人羅桑吉拉給予擁抱。（法新社）

    巴西新任總統魯拉（左）元旦宣誓就職，第一夫人羅桑吉拉給予擁抱。（法新社）

    2023/01/03 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕巴西新任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）一日宣誓就職，展開第三個總統任期。魯拉矢言翻轉極右派前總統波索納洛的執政路線，透過打擊一切不平等，拯救飽受飢餓、貧窮和種族主義困擾的巴西。至於始終拒絕承認敗選的波索納洛，則已在去年十二月卅日前往美國，遭質疑為了逃避卸任後可能面臨的法律責任而「落跑」。

    七十七歲的魯拉在去年十月以極小差距擊敗尋求連任的波索納洛，繼二○○三至一○年後，第三度擔任巴西總統。元旦當天，魯拉在第一夫人羅桑吉拉和副總統奧克明陪同下，乘坐勞斯萊斯黑色敞篷車前往國會大廈宣誓就職，隨後在總統府高原宮發表演說，首都巴西利亞街頭，擠滿身穿紅衣出面力挺的支持者。

    波索納洛抗疫失策 魯拉揚言追究責任

    在就職典禮中，魯拉先為近日逝世的巴西足球傳奇比利（Pele）和羅馬天主教榮休教宗本篤十六世默哀，隨後宣讀誓詞，表示將維護、捍衛及遵守憲法，並回顧前總統波索納洛執政缺失，包括未能妥善因應武漢肺炎疫情，導致逾六十八萬巴西人亡故，無異於「種族滅絕」，表明將調查及追究相關責任，並祭出懲罰。由於波索納洛卸任後不再享有總統豁免權，其反民主言論和疫情應對方式，都面臨愈來愈大的法律風險。

    對於施政方向，魯拉則表示將力克經濟衰退、貧窮惡化等難關，挹注公衛、教育和科學補助，尤其將致力於拯救貧困族群，尋求種族和性別平等，以及達成亞馬遜雨林的零墾伐。魯拉強調，巴西人民絕不接受少數激進份子的暴力，呼籲停止仇恨、假新聞、槍枝和炸彈。

    魯拉曾在二○一七年因涉嫌洗錢、貪污遭判刑，一度入獄十八個月，一九年經最高法院裁定原判決無效獲釋。與魯拉關係密切的南大河州前州長甄洛表示，牢獄生活讓魯拉深覺自己對巴西窮人負有最重要的責任。不過，金融界擔心魯拉政府的社會支出增加，可能傷害巴西財政，但魯拉發言人克里斯比尼亞諾強調，強化經濟是打擊貧窮的最佳方式，照顧窮人和促進經濟成長並不矛盾。

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