陸委會報告：中國走向「共同貧窮」

（資料照）

2023/01/03 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為掌握中共第廿次全國代表大會（廿大）後，中國國家主席習近平倡導的「共同富裕」政策可能改革方向及其挑戰，陸委會委託中華經濟研究院學者分析指出，「共同富裕」政策極易造成民粹陷阱，地方政府存在「寧左勿右」和政治投機心態，營造出反商社會氛圍，不利企業投資與創新動能，將加速損耗其經濟國力。

共同富裕反商 加速損耗國力

陸委會報告提及，中國自二○二一年以來力推「共同富裕」，選擇浙江做為首個政策試點。在「共同富裕」政策下，中共將持續強化對產業、數位平台、房地產、教育、醫療、文化的監管，黨對企業決策的參與也會持續加深，例如考慮由國有資本入股並持有個別科技公司一％股權，以使黨的影響力能在企業決策中發揮作用，確保科技企業與國家總體政策方針一致。

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值得注意的是，為防止資本無序擴張，中國正研擬設置資本「紅綠燈」。據分析，雖然中國尚未明確定義「紅綠燈」領域的資本流向，但由過去監管領域研判，包括網路數位平台、虛擬經濟、傳媒娛樂等，均可能被列入「紅燈」領域，而教育、醫療、房地產等與大眾民生相關產業，也是強化監管的重點領域，主要為降低市場化傾向，達成公共服務均等化，成為「共同富裕」政策思維下的重點發展趨勢。

二○二二年以來，中國面臨多重經濟風險，穩經濟成為官方短期首要任務，因此「共同富裕」政策的進展相對有限，但不代表政策有所轉向。相反的，中國對於完善分配機制具有高度決心，例如國家稅務總局已宣布今年底將基本完成「金稅四期」開發作業，將建置個人所得稅資訊雲平台，將來自不同部門的納稅人身分、單位、家庭、個人收入等資料予以整合，建成全國性的「一人式檔案」納稅人資訊。

此外，中國海南省、深圳等地均展開「高收入、高淨值」的雙高人群納稅調查，在個人雲數據整合後，對於擁有多筆不動產、海外所得戶資產、鉅額銀行存款、合夥企業的合夥人等，都會納入個人稅務稽查範圍。此種強化「富人稅」的追查措施，加強行業監管等作為，均對企業投資信心帶來重大打擊。

報告並指出，推動「共同富裕」急著分餅，中國恐在經濟成長速度趕不上分配消耗速度下，財富和資源很快就會消耗殆盡，最終導致走向「共同貧窮」。

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