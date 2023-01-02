元旦又射飛彈 金正恩放話 要倍增核彈

北韓去年12月31日在執政黨勞動黨中央委員會總部前廣場，舉行600公釐口徑超大型多管火箭砲「捐獻」儀式。（法新社）

2023/01/02 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓在二○二三年持續挑釁，新年第一天凌晨又發射飛彈，不到廿四小時內二度射彈，最高領袖金正恩更要求在新的一年要倍增核彈持有量，暗示可能發動核武攻擊。對此，南韓國防部警告，韓軍面對北韓挑釁「不惜一戰」，若北韓意圖使用核武，將招致金正恩政權覆亡。

南韓警告北韓恐自取滅亡

南韓聯合參謀本部表示，北韓於當地時間凌晨二時五十分（台灣時間凌晨三時五十分）從平壤龍城地區發射一枚短程彈道飛彈，飛行約四百公里。日本防衛省稱，飛彈落入日本專屬經濟區外的日本海（韓稱東海）。韓日美三國均對此表示強烈譴責，日方並過外交管道提出抗議。

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北韓官媒「朝鮮中央通信社」（KCNA）一日則說，這次是「超大型多管火箭發射器的試射」，「打擊範圍涵蓋整個南韓，並且能夠攜帶戰術核子彈頭」。

朝中社聲稱，金正恩前一天在勞動黨第八屆中央委員會第六次全體會議閉幕式中揚言，由於「南韓傀儡」已經變成北韓「毋庸置疑的敵人」，未來將「大量」生產戰術型核武，讓核彈持有數量呈倍數增加，也計畫加快研發新型洲際彈道飛彈（ICBM），還要求在最短時間內發射第一顆軍用偵察衛星。

金正恩完全沒提到與南韓或美國對話、協商的可能，反而強調核武的使命是以嚇阻維持和平，但若嚇阻失敗，「也將執行第二個使命」，暗示可能主動以核武發動攻擊。

南韓韓聯社報導，南韓總統尹錫悅一日與軍方幹部舉行視訊會議，指示全軍嚴陣以待，做好實戰演練因應北韓挑釁。南韓國防部隨後發表聲明警告，韓軍將在美國擴張遏制力的基礎上，強化因應北韓核武及飛彈威脅的遏制及應對能力，以「不惜一戰的決心」嚴懲北韓任何挑釁行為；若平壤企圖動用核武，金正恩政權將步上覆亡命運。

日韓研商共享雷達情報

由於北韓飛彈射不停，日韓兩國正研商共享部分雷達情報，全面監測。日本「讀賣新聞」引述多名官員報導，日韓已就「即時共享」探測及追蹤北韓飛彈的雷達情報展開檢討，可能方案是透過美國印太司令部的串連來共享雷達情報，希望最快在今年內達成協議並實現共享計畫，以期更迅速掌握北韓飛彈飛行數據，從而提高飛彈防禦和向公眾發布正確警報等能力。

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