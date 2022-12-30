疫情海嘯！中國農村大缺藥 愛滋藥應急

中國進一步放寬防疫政策後，多地出現搶藥潮。圖為一名工人廿九日走出北京一家藥房。（彭博）

2022/12/30 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情嚴重，相關藥物奇缺導致價格暴漲，而疫情海嘯正撲向「缺醫少藥」的廣大農村，由於中國農村普遍資源匱乏、防範意識較差，外界憂心恐無力抵擋病毒肆虐。

綜合中媒報導，近期重症患者擠爆中國各地大小醫院，相關藥物奇缺，價格暴漲。黑市上，美國輝瑞公司生產的口服抗武肺病毒藥Paxlovid，售價數日內漲至一盒兩萬人民幣（約台幣八．八萬元），連輝瑞授權印度生產的仿製藥（學名藥）也飆升至一盒五千人民幣。而原來用來抗愛滋病的中國國產「阿茲夫定」（Azvudine），現已投入治療武肺，但只能在特定醫院取得。

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染疫後呼吸衰竭 才算武肺死亡

中國官方認定，只有「染疫後呼吸衰竭」才算是武肺死亡。而中國疫情大爆發，病徵卻較先前預期嚴重，甚至傳出「白肺」症狀，不少民眾質疑Delta等高毒性的變種病毒重新蔓延。儘管中國專家不斷出面闢謠，但普遍不被民眾採信，面臨公信力危機。

發燒門診病患大增逾5倍

路透報導，中國大城市的醫院和殯儀館一直承受巨大壓力，農村地區衛生系統因應疫情能力，更令人擔憂。儘管官方聲稱已大幅增產調撥藥品，但多家中媒報導，當前中國農村疫情來得又快又猛，目前發燒門診病患已大增逾五倍，基層衛生院卻缺乏退燒藥。基層反映缺藥依然嚴重，村醫只能要求患者「能扛就扛一下」。

而隨著疫情政策大轉向，中國政府正將關注點重新放回經濟增長，在一些城市，陽性確診工人被告知可以回到崗位，多地積極搶復工，杭州、上海及福建泉州等地以發放消費券、補助金等方式，倡導「留崗過年」，其中泉州提出最高獎勵人民幣三千元。

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