跟進日本 多國加強管制中客入境

中國邊境解封，日、韓、義大利等加強管制中港旅客入境。圖為一名旅客25日在廣州白雲國際機場準備通關。（美聯社）

2022/12/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國政府宣布明年一月八日起邊境大解封，各國無不繃緊神經，就怕大量中國人入境造成本國新一波武漢肺炎疫情大爆發，或搶購爆買藥品等醫療物資。日本廿七日迅速公告，針對從中國入境的旅客全面實施核酸檢測，印度、南韓、義大利米蘭也在本月稍早宣布增加對中國旅客的檢疫措施，馬來西亞宣布額外監測，美國與菲律賓等國也考慮跟進。

美菲擬跟進 義強制PCR

義大利衛生部廿八日跟進宣布，從中國入境的所有旅客都必須強制進行病毒檢測，衛生部長斯基拉奇說，「為保護義大利人口，這項措施有其必要性，以確保監測和發現可能的突變種。」

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路透引述知情美國官員報導，美國政府擔心中國病例激增，同時質疑中國回報疫情擴散數據的透明度，因此考慮也對來自中國的入境者管制措施，但未提到更多細節。

菲律賓交通部長包蒂斯塔廿八日表示，菲國應非常謹慎地接待來自中國的旅客；菲國不會完全禁止中國旅客入境，但可能會要求他們接受病毒檢測。而為因應境外輸入病例劇增風險，馬來西亞衛生部廿七日宣布，將加強相關因應方案，包括加強對武漢肺炎相關資訊的數位化管理、強化病例監測等六項方案，但未指明這些方案是針對中國入境旅客。

南韓疾病管理廳十六日已將中國列為「檢疫查驗重點國家」名單。南韓中央防疫對策本部情況總括團團長林淑英廿八日表示，中國確診病例激增，其中以感染Omicron亞型BF.7者居多，南韓密切關注病毒變異情況，防疫部門將盡可能透過全基因組定序，分析中國入境確診者病毒樣本。

在官方宣布邊境解封後，有關出國簽證和國際機票的網路搜尋量瞬間暴增，票價據稱也被炒作數倍之多，北京市公安局出入境管理總隊接待大廳也湧現人潮，多半是有意前往國外旅遊的民眾，或是準備返回海外工作崗位。中國網友對政府解除邊境管制意見分歧，有人歡呼三年的出入境封鎖終於結束，也有人擔心國外旅客入境會進一步加劇疫情，甚至出現「把病毒傳遍全世界」以報復西方國家的極端意見。

中反批西方炒作疫情

對於各國加強管制中客入境，中國外交部發言人汪文斌廿八日重申，「各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往」，還批評西方媒體「刻意炒作甚至歪曲中國疫情防控政策調整」，遭網友大酸，許多中國留學生這幾年買不起機票回不了家，或是買了機票臨時因航班「熔斷」滯留在外，多少人因此在他鄉崩潰憂鬱，汪的說法令人無語。

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