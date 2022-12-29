中國權貴搜刮口服藥 衝醫院掃貨

金融時報報導，中國有權有錢的菁英階層正在囤積美國輝瑞公司生產的口服抗武肺病毒藥Paxlovid，影響醫療資源分配，也讓染疫的一般民眾難以獲得治療。（路透檔案照）

2022/12/29 05:30

送禮改送抗武肺藥 加劇藥荒

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國的武漢肺炎防疫措施大鬆綁後，造成醫藥系統大混亂。英國「金融時報」廿八日引述中國醫界消息指稱，中國有權有錢的菁英階層，正在囤積美國輝瑞公司（Pfizer）生產、在西方廣泛可得的口服抗武肺病毒藥Paxlovid，影響醫院藥物資源，也讓染疫的一般民眾難以獲得藥物治療。

「比茅台令人垂涎」

據報導，Paxlovid供應量有限，也使這款藥物成為中國權貴人士之間熱門禮物，北京一間分銷醫院人員說，「可觀」數量的這款藥物都被健康的人買走了，「比茅台還令人垂涎」。

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金融時報引述多個中國公立和民營醫院消息，有醫師透露，官員和商界老闆為了保護年邁父母或家人、朋友，以離譜高價搜刮Paxlovid，導致需求上升，現在Paxlovid不是庫存已空，就是僅限有嚴重既有疾病的武肺患者使用。

醫療不平等 醫院無藥救命

此事也再次具體呈現出中國醫療的不平等。香港大學病毒學家金冬雁說，「不應該以人們的權勢或財富來決定是否能取得Paxlovid」，「這是救命藥，應該讓每一個需要的人都能用得到」。

Paxlovid是目前唯一一款獲得中國政府批准在國內使用的外國新冠藥物，但當局在提供民眾使用該藥物的動作遲緩。一名中國政府顧問透露，今年三月上海疫情大爆發時，政府進口了首批兩萬一二○○盒Paxlovid，但是因擔心影響本國藥品競爭力，發貨量很少，供不應求。這名顧問說，「我們不希望依靠其他國家的抗新冠病毒藥」，「我們需要為國產藥創造市場空間」。

3百盒庫存 24小時賣光

在一些高級民營醫院，一盒Paxlovid售價最高達八三○○人民幣（約三萬七○○○台幣），相較之下，美國政府四月以一個療程用藥五三○美元（約一萬六五○○台幣）向輝瑞購買該藥物。北京明德醫院（Oasis International Hospital）一名官員說，這個月三百盒Paxlovid庫存，在廿四小時內就賣光，下一次發貨不知道何時。

Paxlovid一盒飆到3萬7

北京市政府廿六日通知，將向社區衛生中心配送數量有限的Paxlovid，用於高齡患者。此舉意味著，接下來幾週在較大城市或許可更容易取得這款藥物，不過，北京和上海的多家公立醫院說，這款被納入國家醫療保險支付項目的藥物，只會保留給有嚴重既有疾病的患者。

中國媒體引述醫療專家報導，隨著「春運」臨近，一線城市打工人口返鄉，未來二到三個月可能是感染高峰期，全國三、四線城市和村鎮的醫療保障、藥品供給都將再次受到衝擊。

金融時報報導，中國有權有錢的菁英階層正在囤積美國輝瑞公司生產的口服抗武肺病毒藥Paxlovid，影響醫療資源分配，也讓染疫的一般民眾難以獲得治療。（路透檔案照）

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