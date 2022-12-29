中國權貴搜刮口服藥 衝醫院掃貨
送禮改送抗武肺藥 加劇藥荒
〔編譯管淑平／綜合報導〕中國的武漢肺炎防疫措施大鬆綁後，造成醫藥系統大混亂。英國「金融時報」廿八日引述中國醫界消息指稱，中國有權有錢的菁英階層，正在囤積美國輝瑞公司（Pfizer）生產、在西方廣泛可得的口服抗武肺病毒藥Paxlovid，影響醫院藥物資源，也讓染疫的一般民眾難以獲得藥物治療。
「比茅台令人垂涎」
據報導，Paxlovid供應量有限，也使這款藥物成為中國權貴人士之間熱門禮物，北京一間分銷醫院人員說，「可觀」數量的這款藥物都被健康的人買走了，「比茅台還令人垂涎」。
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金融時報引述多個中國公立和民營醫院消息，有醫師透露，官員和商界老闆為了保護年邁父母或家人、朋友，以離譜高價搜刮Paxlovid，導致需求上升，現在Paxlovid不是庫存已空，就是僅限有嚴重既有疾病的武肺患者使用。
醫療不平等 醫院無藥救命
此事也再次具體呈現出中國醫療的不平等。香港大學病毒學家金冬雁說，「不應該以人們的權勢或財富來決定是否能取得Paxlovid」，「這是救命藥，應該讓每一個需要的人都能用得到」。
Paxlovid是目前唯一一款獲得中國政府批准在國內使用的外國新冠藥物，但當局在提供民眾使用該藥物的動作遲緩。一名中國政府顧問透露，今年三月上海疫情大爆發時，政府進口了首批兩萬一二○○盒Paxlovid，但是因擔心影響本國藥品競爭力，發貨量很少，供不應求。這名顧問說，「我們不希望依靠其他國家的抗新冠病毒藥」，「我們需要為國產藥創造市場空間」。
3百盒庫存 24小時賣光
在一些高級民營醫院，一盒Paxlovid售價最高達八三○○人民幣（約三萬七○○○台幣），相較之下，美國政府四月以一個療程用藥五三○美元（約一萬六五○○台幣）向輝瑞購買該藥物。北京明德醫院（Oasis International Hospital）一名官員說，這個月三百盒Paxlovid庫存，在廿四小時內就賣光，下一次發貨不知道何時。
Paxlovid一盒飆到3萬7
北京市政府廿六日通知，將向社區衛生中心配送數量有限的Paxlovid，用於高齡患者。此舉意味著，接下來幾週在較大城市或許可更容易取得這款藥物，不過，北京和上海的多家公立醫院說，這款被納入國家醫療保險支付項目的藥物，只會保留給有嚴重既有疾病的患者。
中國媒體引述醫療專家報導，隨著「春運」臨近，一線城市打工人口返鄉，未來二到三個月可能是感染高峰期，全國三、四線城市和村鎮的醫療保障、藥品供給都將再次受到衝擊。