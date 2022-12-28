預估7億人染疫 中國成新變種溫床

中國武漢肺炎疫情大爆發，大批患者湧入急診室。圖為上海同濟大學附屬同濟醫院的急診室。（路透）

2022/12/28 05:30

白肺病徵嚴重 遠超過預期

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國「動態清零」政策正式終結，有醫療專家預估，中國半數人口、相當於七億人將在近期內染疫。中國國家疾病預防控制局傳染病防控司司長雷正龍也坦承，感染率可能快速上升。中國已不再發布每日疫情資訊，專家呼籲北京提高病毒基因透明度，並警告中國人口眾多且免疫力有限，病例激增情況下，恐將成為新變種的溫床。

疑Delta與Omicron同時流行

中國防疫鬆綁後，不少染疫者病徵遠較預期嚴重。連日來，民眾與醫護紛紛透過網路爆料，染疫者被診斷出嚴重肺炎，甚至遭極端的「白肺」症狀奪命。中國是否隱瞞新變種病毒，啟人疑竇，也有人懷疑高強度的Delta與Omicron同時在中國流行。

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官方否認病毒突變 全屬Omicron

這種說法已引起官方重視。新華社引述中國疾病預防控制中心病毒所所長許文波指出，中國境內沒有Delta疫情，也無病毒突變。他聲稱，自十二月初至今在中國出現的病毒亞分支共卅一個，包括正在國外加速傳播的BQ.1、XBB等，全部屬於Omicron變種病毒，並未發現特徵性的基因組突變，且都由境外輸入。

中國產疫苗效力 不如西方疫苗

美聯社則引述專家看法報導，病毒變種未必會更溫和，而由於中國官方對病毒基因排序資訊欠缺透明度，專家難以判定情況研擬對策。儘管中國整體疫苗接種率很高，但接種加強劑的比率較低，尤其是在中高年齡層。另有數據證明，中國國產疫苗效力不如西方的mRNA疫苗，加上許多中國民眾是在一年多前接種，免疫力已逐漸減弱。

美國約翰霍普金斯大學傳染病專家雷伊認為，中國人口龐大，而且免疫力有限，可能會讓新變種病毒爆發。過去一年來，世界許多地方經歷溫和傳染現象，主因是疫苗接種或是感染後所累積的免疫力，並非病毒本身威脅程度下降。

中現有變異株 免疫逃脫力很強

美國俄亥俄州州立大學病毒專家劉善祿指出，中國已檢測到許多現有的Omicron變異，包括BF.7等，這些變異具有很強的免疫逃脫能力，也是造成疫情激增的原因。香港大學公共衛生學院流行病學講座教授高本恩（Ben Cowling）則指出，中國的病毒傳播速度，超過全球大流行期間任何地方的傳播速度，估計中國一半人口將在不久後染疫。

中國武漢肺炎疫情失控，造成醫療體系崩潰，人權倡議人士曾錚在「推特」發布的照片顯示，重慶醫科大學醫院內已無病床，年長患者被迫直接躺在地板上，胸口上壓著儀器來代替醫護人員手壓心臟。（取自「曾錚真言」）

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