北京疫情凶猛 疑新變異株作祟

中國政府放寬武漢肺炎防疫管制，導致疫情大爆發，浙江省台州市卻居然有一家醫院，透過電子看板發佈豔紅色為底還燙金字的喜報「熱烈祝賀我院急診服務人次突破200萬」，遭網友大罵冷血沒人性。（取自網路）

2022/12/27 05:30

許多患者肺部一片白 與三年前剛爆發時的典型症狀相似

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國在準備不足下放寬武漢肺炎防疫措施，導致全國無力應對疫情，北京一家醫院人員透露加護病房人滿為患，上海救護車出車量週增逾三成，廣東省廣州市前市長也疑似染疫身亡，顯示權貴和平民皆受到疫情衝擊，香港「星島日報」更推估染疫人數已達四億！「自由亞洲電台」（RFA）更引述消息指出，北京有些病例不屬上呼吸道感染，而是肺炎，懷疑有Omicron變異株以外的病毒株作祟。

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港媒估染疫人數達四億

北京和睦家醫院急診醫學科醫師柏恩斯坦（Howard Bernstein）廿六日接受「路透」訪問表示，近期患者以前所未見的速度向醫院湧入，幾乎全是長者，許多人都出現確診甚至肺炎症狀，目前加護病房、發燒門診和其他病房全滿，但患者並非一、兩天即可康復，因此病房遲遲空不下來，許多人只能在急診室苦候治療，這是他任職三十多年來從未見過的慘況。

與此同時，上海官方廿六日統計顯示，上海一二○救護車出車量週增卅三‧五％，更糟的是，急救單位每天都有人身體出狀況。廣州官方公布前市長黎子流死於心臟病，但「星島日報」引述廣州全國人大前副主任周慶強透露，黎十五日即染疫，驟然離世說明武肺對老人「極不友善」。

美國智庫「外交關係協會」全球衛生高級研究員黃嚴忠廿五日在中國醫學媒體「醫學界」指出，雖有意見認為中國疫情愈快達到高峰愈好，最好在農曆春節前後達到八、九成人感染，以便快速恢復正常生活，但在老年人得不到足夠保護下，這種途徑恐怕會引起不必要的重症和死亡。

他認為，只要各地的疫情高峰不要同時出現，即可調動人力和資源，惟中國目前病毒傳播速度可謂全球第一，是其他國家都未曾經歷的現象。

值得注意的是，RFA引述中國醫務人員、網路名稱「錦瑟花年」指出，他任職的發燒門診有廿二名患者做了肺部電腦斷層掃描，均屬合併肺炎，並非感染Omicron常見的上呼吸道感染。另有業內人士透露，這次疫情疑似混雜原始病毒株，很多中、青年患者是肺部顯影呈現一大片白色，與疫情三年前剛爆發時的典型症狀相似。甚至有人猜測，病毒沒有「返祖」現象，病毒可能是保存後被釋放出來的。

習︰更針對性開展愛國衛生運動

在官方放棄「動態清零」政策後，中國國家主席習近平廿六日以「愛國衛生運動」七十週年為題，首次對此發表公開講話，聲稱疫情防控「面臨新形勢新任務」，「要更加有針對性地開展愛國衛生運動」，充分發揮組織和群眾動員優勢，引導人民群眾主動學習健康知識…以千千萬萬個文明健康小環境，築牢疫情防控社會大防線。

而在連續三年倡導「就地過年」後，官方廿六日發佈明年元旦春節工作的通知，聲稱企業要讓員工錯峰休假，學校要錯峰開學，「春運」的原則之一是「降低疫情傳播風險」，並要求做好重症應對準備。

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