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    極凍平安夜 冰風暴襲美 逾百萬戶停電

    全美各地連續3天急凍，一度造成逾百萬戶停電、數千架次航班取消。圖為一名女子24日在積雪盈尺的紐約州水牛城街頭跋涉前行。（歐新社）

    全美各地連續3天急凍，一度造成逾百萬戶停電、數千架次航班取消。圖為一名女子24日在積雪盈尺的紐約州水牛城街頭跋涉前行。（歐新社）

    2022/12/26 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國在廿四日平安夜當天持續受到惡魔級冬季風暴侵襲，從美國和加拿大邊境的五大湖區到美國和墨西哥邊界的格蘭河，估計全美約六成人口都受到影響，一度有超過一百萬戶停電、三千多個航班取消，並有至少廿人因天氣因素死亡。美國國家氣象局表示，超過一百項每日低溫紀錄可能在未來數日被追平或打破。

    數千航班取消 20人死亡

    這場從加拿大魁北克省（Quebec）到美國德州綿延逾三二○○公里的「炸彈氣旋」，影響近二‧五億人，全美各地，包括通常較為溫暖的南部已連續急凍三天，光是廿四日就有超過三千個航班取消與近七千五百個航班延誤，廿五日上午還有一千多個航班取消；受暴風雪影響嚴重的美東紐約州水牛城在狂風暴雪下進入白矇天（whiteout），天地一片白可見度零，當地緊急救援服務因此癱瘓，消防車幾乎動彈不得，機場也將關閉至廿六日。

    紐約州州長侯可（Kathy Hochul）已在瀕臨五大湖之一伊利湖的水牛城，與該市所在的伊利郡部署國民兵應急。國家氣象局警告，在五大湖地區，大湖降雪效應導致的暴風雪，會持續到廿四日晚間。一對水牛城居民說，路況糟到不敢開車回家過耶誕或上醫院看病，但目前至少能看到對街，「昨晚我們連自家門廊都看不透」；另一名男子馬納罕則是在寒冬中近廿九小時無電可用，只好窩到車上幫手機充電。

    路面結冰與白矇天狀態導致幾條全美最繁忙的公路系統封閉，包括橫貫東西的七十號州際公路，該條公路在科羅拉多州與堪薩斯州的部分路段臨時封路。據了解，美國廿三日的風寒溫度一度低至攝氏零下四十八度，以及全美當年一度有近一七○萬戶停電，所幸大多數用戶在廿四日深夜以前已恢復供電，但電力公司仍呼籲民眾節約用電，包括北卡羅來納州在內的部分地區甚至輪流停電。

    加拿大當局也發布嚴冬警報，安大略省與魁北克省有數十萬戶停電，溫哥華、多倫多與蒙特婁機場有許多航班取消，國鐵維亞鐵路（VIA Rail）也因列車出軌事件，而取消廿五日從多倫多前往渥太華與蒙特婁的列車。

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