變異株XBB 肆虐美東北部

美國東北部超過五十％的武漢肺炎確診者體內病毒皆為高傳染力的Omicron亞型變異株XBB。（路透檔案照）

2022/12/25 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國東北部超過五十％的武漢肺炎確診者體內病毒皆為高傳染力的Omicron亞型變異株XBB，數百萬美國人在耶誕節期間展開大規模旅行，恐導致XBB加速傳播。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）廿三日公布數據，十七日至廿四日當週，全美武肺確診者有十八．三％感染XBB，前一週則為十一．二％，雖然東北部地區XBB已成為主流病毒，但在美國其他地區的佔比少於十％。

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美國約翰霍普金斯大學彭博公衛學院病毒學家佩科斯（Andrew Pekosz）指出，在假期出遊可能會導致XBB加速傳播，但目前XBB並無導致如同Omicron變異株在去年冬天引發的大規模病例攀升現象。據美國汽車協會（AAA）估計，廿三日至明年一月二日期間約有一．一二七億人計畫旅遊，較去年增加三六○萬人，與疫情爆發前的人數相近。

白宮防疫協調官吉哈（Ashish Jha）十五日敦促民眾接種流感疫苗和武肺疫苗追加劑，並指出，年終假期結束之前，全美約九十％地區的新變種病毒染疫人數將會增加。白宮首席防疫專家佛奇十一月曾說，針對BA.4和BA.5研發的新版武肺疫苗追加劑，對於XBB僅能提供部分保護，而非最佳防護。

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