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    武肺疫情蓋不住 主動公布數據 青島日增50萬例 東莞30萬例

    中國疫情持續擴大，圖為河北省一位八十二歲婦人因感染武肺死亡，廿二日被送往高碑店市殯儀館。高碑店市距北京約八十二公里。（美聯社）

    中國疫情持續擴大，圖為河北省一位八十二歲婦人因感染武肺死亡，廿二日被送往高碑店市殯儀館。高碑店市距北京約八十二公里。（美聯社）

    2022/12/25 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕在中國國家衛健委的會議紀錄遭網友曝光，顯示一日至廿日累計全中國已有二．四八億人感染武漢肺炎，佔總人口十七．五六％之後，山東省青島市、廣東省東莞市相繼主動公布染疫數據，青島全市日增四十九萬至五十三萬病例，東莞市則日增廿五萬至卅萬。

    青島衛健委︰高峰期還沒到

    青島是自中國鬆綁防疫政策以來，第一個公布推估染疫數字的地方政府。青島衛健委主任薄濤廿三日表示，青島的武肺發病高峰期尚未到來，依監測數據推測，目前日增四十九萬至五十三萬病例，估廿四、廿五日新增病例將提升十％。

    青島衛健委官員分析，日增病例數多達五十萬，但同時也顯示，很快就會出現感染高峰。青島日報報導，全市常住人口逾千萬，依目前日增五十萬染疫者計算，只需廿天即可達成群體免疫。

    東莞市衛生健康局廿三日表示，當地新增病例數日以廿五萬至卅萬規模增長，而且增速會愈來愈快，此外，截至廿二日，全市二五二八名醫護人員染疫但仍堅守岡位。東莞市衛健局補充，真實情況絕對遠比數據呈現的還要嚴重，因為醫療機構倡導醫護人員非必要不測核酸或抗原，許多人只要身體狀況允許就會繼續工作。當地清溪社衛中心副主任錢雋表示，從醫近卅年從未經歷這麼慘烈的情勢，即使SARS也沒如今這般嚴峻。

    目前北京、成都等城市似已度過感染高峰，成都全市發燒門診單日就醫人數已從最高峰四．二萬降為一．八萬。至於疫情最嚴重的北京，廿一日有六．五萬人到發熱門診就醫，較十五日最高峰的七．三萬人次減少十一％。北京宣武醫院感染疾病科主任田耕表示，雖然發燒門診的就醫人數逐漸緩和，但近幾天老年患者比重卻從一開始的廿％，增加為四十％至五十％。

    中港一月中前全面開放通關

    另外，香港特區行政長官李家超結束赴京述職行程廿四日抵港時宣布，已獲中央同意逐步、有序全面開放港中通關，預計一月中前實施。

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