中英對照讀新聞》In Thailand, Santa delivers presents on elephants耶誕老人在泰國騎大象分發禮物

泰國大城府首府阿瑜陀耶一所小學的孩子們23日從5隻來訪的大象接過象鼻捲出的耶誕禮物。(路透)

2022/12/24 05:30

◎周虹汶

A trunk, rather than a red nose, is what Rudolph would need to join a herd of elephants helping Santa Claus deliver presents in Thailand.

魯道夫需要象鼻而非紅鼻子,才能加入在泰國幫忙耶誕老人送禮物的象群。

Mahouts dressed as Santa led the gentle giants to a school in central Thailand to hand out Christmas presents to about 2,000 students this week, part of an annual tradition.

裝扮成耶誕老人的象夫們本週領著這些溫柔的大塊頭,來到泰國中部一所學校發禮物給將近2000名學生,這是年度傳統一環。

Students lined the school courtyard and hall while the elephants approached slowly and unfurled their trunks to give out balloons, toys and dolls. (Reuters)

學生們在學校庭院和禮堂排成一列,而大象們緩緩靠近並伸展牠們的鼻子,分發氣球、玩具和洋娃娃。(路透)

新聞辭典

herd:名詞,指畜群、放牧人、百姓;動詞,指放牧、趕在一起、成群、聚在一起。例句:The chained people were herded back into the dark room.(那些上了鏈條的人被一起趕回那個黑暗的房間。)

hand out:動詞片語,指分發、出去玩、消磨時間。例句:We stood on the street corner handing out leaflets.(我們站在街角發傳單。)

unfurl:動詞,指旗幟、船帆、橫幅等捲狀物展開。例句:The demonstrators unfurled a banner.(示威者展開一條橫幅。)

