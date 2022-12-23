單日3700萬染疫 中國再拒疫苗援助

22日北京身穿防護衣的工作人員將一名死亡病患推離醫院的發燒門診。（彭博）

2022/12/23 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼拒絕美國提供mRNA疫苗對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，中國再度拒絕德國的BNT疫苗，首批運中的BNT疫苗僅供旅中德人接種。此外，世界衛生組織（WHO）對中國疫情數據嚴重失真表示關切。

廿天2.48億人染疫 北京、四川感染率破5成

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根據網路上流傳的一份中國國家衛健委廿一日會議紀要顯示，單是廿日中國新增感染人數就直逼三七○○萬人；本月直至廿日累計感染已達二．四八億人，占總人口的十七．五六％。全中國疫情最嚴重的一、二名是北京、四川，累計感染率均超過五十％，且本月以來共發現十二種Omicron變異株，主要流行的病毒株是BA.5.2、BF.7和BM.7。

德國明鏡週刊廿一日報導，德國總統史坦麥爾廿日與中國國家主席習近平通電話時論及中國當前疫情，表示德方可提供中國數億劑BNT疫苗以及德國防疫主管機關可協助中國抗疫，但遭中方拒絕。美國國務院此前也曾表達願與中國分享疫苗，同樣遭中方拒絕。

美德好意遭拒 輸中BNT限旅中德公民施打

同日，德國政府證實首批BNT疫苗正運往中國，但施打對象僅限旅中德國公民。據了解，此為德國總理蕭茲今年十一月訪中時與習近平達成的協議，即中方允許旅中德人接種BNT，而旅德中國人則獲准接種中國科興疫苗。

衛健委會議紀要 比英分析「每天百萬確診」還嚴重

英國醫療資訊分析公司Airfinity最新分析顯示，總人口十四億的中國恐爆發世上最大規模武肺感染潮，單日染疫與死亡人數將達一百萬與五千，明年一月與三月的單日染疫人數更恐飆至三七○萬與四九○萬。

在此同時，上海德濟醫院廿一日晚間表示，估計兩千五百萬上海人有半數會在今年底以前染疫。中國國家傳染病中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏廿二日指出，上海疫情目前仍在逐步攀升階段，預計一週內達到高峰。不過，中國官方公布的相關數據卻偏低，單日新增確診人數僅約數千，死亡人數更是廿一、廿二日連兩天掛蛋。

世衛組織公衛緊急計畫執行主任萊恩說，他不願稱中國蓋牌，然其數據確實落後；據傳中國醫院加護病房人滿為患，但官方的重症病例數卻相對較低。

法新社廿二日引述重慶醫科大學附屬第一醫院一名救護人員說法，稱一天內送了超過十人入院，其中八、九成是染疫老人，不少醫護人員也確診。不過，法新社也觀察到，重慶街頭似有恢復正常跡象，一些路段開始出現堵車；許多居民說，他們認識的人都染過病了，但還是有人怕到不敢出門。

解放軍醫院門口塞車 傳趙樂濟、王滬寧染疫

此外，反共立場鮮明的「大紀元」節目「新聞看點」的主持人李沐陽廿一日在節目中指出，接獲網友爆料，稱被視為中共中央重要保健基地的北京三○一醫院（中國人民解放軍總醫院）門口當日塞車一小時，手機地圖截圖也顯示該院周遭交通堵塞，懷疑是否為哪名領導人、而且是中南海級的高官或其家屬有狀況。外傳中共中央政治局常委排名第三的趙樂濟與排名第四的王滬寧染疫，不確定塞車是否與此有關。

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