美國會演說 澤倫斯基：烏克蘭必勝

澤倫斯基對美國國會兩院聯席會議發表演說，將一面有戰爭前線巴赫姆特戰士簽名的烏克蘭國旗贈給美國副總統賀錦麗（左）與眾院議長裴洛西（左二）。（歐新社）

2022/12/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基廿一日赴美國國會發表演說，矢言烏國「永不投降」，期盼美國兩黨步調一致支持基輔，並加強對俄制裁、提供烏國更多軍援。他特別強調，美國的金援不是施捨，而是對全球安全和民主的投資。

烏國永不降 拜登加碼18.5億美元軍援

演說前，澤倫斯基在白宮與美國總統拜登會談，拜登承諾，烏國將會得到美方長期支援，「永遠不會孤立無援」。他加碼提出新一波十八．五億美元軍援計畫，其中包括愛國者防空飛彈系統。

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澤倫斯基稍後轉往國會山莊，在國會準備審議內含約四五○億美元對烏國與北約盟邦援助的年度綜合撥款法案之際，與參眾兩院兩黨領袖會晤，會後以流利的英語在國會聯席會議發表近廿四分鐘演說，他感謝美國協助抵禦入侵，譴責俄國無所不用其極摧毀烏東前線城市巴赫姆特及其他美麗的城市，但強調，雖然俄軍有火砲彈藥優勢，但烏克蘭「沒有倒下，依然生龍活虎」，「堅守防線，永不投降」。

明年是轉捩點 美國支持是獲勝關鍵

澤倫斯基預期明年是戰爭轉捩點，強調美國的支持將是烏國最終獲勝關鍵，希望民主和共和兩黨能夠步調一致持續支持基輔，並加大制裁俄國，讓恐怖份子為侵略負責。澤倫斯基以二戰為例，指出美國提供金援不是慈善捐款，而是對全球安全和民主的投資，烏國會以最負責任的方式運用。

整場演說掌聲與喝采不斷，澤倫斯基演說結束時，拿出一面由巴赫姆特官兵親手簽名的烏國國旗，交給兼任參院議長的美國副總統賀錦麗與眾院議長裴洛西，裴洛西回贈一面美國國旗，此情景讓在場烏克蘭僑民感動不已。

烏克蘭總統澤倫斯基（左）21日訪美，在白宮會晤美國總統拜登。（法新社）。

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