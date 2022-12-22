抗俄300天 澤倫斯基訪美

烏克蘭總統澤倫斯基21日訪問美國，這是他在烏俄戰爭開打以來首次海外公開出訪。圖為澤倫斯基20日造訪東部前線城市巴赫姆特（Bakhmut），與當地官兵會面並授獎。（法新社）

2022/12/22 05:30

俄嗆有弊無益 無須和談

〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基廿一日展開上任後第二次訪問美國行程，也是俄羅斯入侵烏國以來，首次海外公開出訪，親臨華府與美國總統拜登及政府要員會面，並前往美國國會發表演說。白宮強調，澤倫斯基訪美向莫斯科當局傳達西方世界團結一致的強烈訊息；美方將宣布價值近廿億美元的援烏方案，包括提供「愛國者」防空飛彈系統，以協助烏國防衛俄方飛彈火力。俄方則回嗆澤倫斯基訪美有弊無益，看不出有任何和談機會。

搭火車前往波蘭 再轉飛華府

澤倫斯基是在廿日俄烏戰爭第三百天親訪衝突前線烏東巴赫姆特（Bakhmut）後，展開這趟戲劇性的出訪行。澤倫斯基廿一日先搭乘火車前往波蘭邊境城市普瑟米斯（Przemysl），再驅車前往熱舒夫（Rzeszow）機場轉飛華府，據稱有一架美國軍機伴飛。澤倫斯基在赴美途中推文表示，他此行將強化烏克蘭的韌性與防禦力，將與拜登討論兩國合作、在美國會發表演說並舉行多場雙邊會議；拜登則轉推澤倫斯基推文，表示對他來訪深感興奮，「（咱們）可有得聊了」。

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將在美國會兩院發表演說

據了解，拜登和澤倫斯基將在美東時間廿一日午後於白宮會面（台灣時間廿二日凌晨），同日晚間七時卅分（台灣時間廿二日上午八時卅分）在美國國會參眾兩院聯席會議上發表演說，展現美國民主、共和兩黨對烏克蘭的強力支持。

白宮發言人尚皮耶指出，澤倫斯基此行凸顯美國對烏克蘭持續不輟的承諾…「無論多久都會挺到底」；拜登還將趁澤倫斯基來訪時，宣布價值近廿億美元的額外援烏方案，提供經濟、人道與軍事協助，包括一個愛國者飛彈連，以及在第三國培訓烏軍相關操作，同時持續優先提供「海馬斯」多管火箭系統、鷹式飛彈、刺針飛彈與無人機反制設備等其他形式的防空支援。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，澤倫斯基訪美不會有任何好處，俄方不認為有機會與基輔當局舉行和談…西方持續軍援烏克蘭將「深化」衝突，烏國恐因此遭到反噬。

俄羅斯總統普廷廿一日在高階官員國防會議上重申，俄國在烏克蘭的目標將會實現，「政府將提供軍隊一切所需」，將繼續強化軍隊潛力及核武戰備。俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）更主張，俄軍兵員規模應該由一百萬擴大至一五○萬。

根據波蘭ＴＶＮ24電視台畫面，澤倫斯基廿一日搭乘火車抵達波蘭邊境城市普瑟米斯，再驅車前往熱舒夫機場轉飛華府。（法新社）

烏克蘭總統澤倫斯基廿日親赴前線授獎給烏克蘭軍人，隨即傳出戲劇性訪美。（路透）

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