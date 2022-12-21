義大利內政部長皮耶多西表示，將停止讓中國警方參與當地聯合巡邏任務。圖為義大利和中國警察2016年5月在米蘭市區一起巡邏。（歐新社檔案照）

2022/12/21 05:30

義大利至少被設11處警局

〔編譯林雨萱／綜合報導〕總部設在西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）揭露，中國在義大利設置至少十一處海外「警察局」。義大利「頁報」（Il Foglio）十九日報導，義國內政部長皮耶多西（Matteo Piantedosi）表示，將停止讓中國警方參與當地聯合巡邏任務。與此同時，日本和南韓也相繼針對中國海外警察局展開調查，可能進一步影響雙邊關係。

保護衛士指出，中國在義大利境內設立的警察服務站與二○一五年的雙邊協議有關，允許中國警察在羅馬、米蘭、那不勒斯和其他城市參與義大利警方巡邏，中國警方並從一六年起在每年旅遊旺季派出警察，協助前往義大利觀光的中國民眾。皮耶多西表示，未來將停止讓中國警方參與聯合巡邏，也不會有其他替代形式。

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皮耶多西強調，本月已告知國會，和中國簽署的聯合巡邏協議，與中國在義大利設置的警察服務站毫無關聯，而且該協議只在二○一五年至一九年實施，隨後因武漢肺炎疫情爆發而喊停。

侵犯主權 日韓也開始調查

另一方面，日本讀賣新聞報導，外務省等機關十九日在自民黨外交部會等聯席會議上引述保護衛士的報告，指出中國警方在日本開設兩處服務站；已透過外交管道告知北京，絕對不會容忍任何侵犯日本主權的活動。

外務省指出，境內兩處服務站分別是由中國福建省福州市和江蘇省南通市兩地公安局主導，前者在東京都開設，後者的地點則未知。自民黨保守派議員組成的「日本尊嚴與國家利益保護會」在國會針對中國警方設置據點，舉行專家意見聽取會議，並要求政府盡快釐清此事。

南韓動員軍警反間諜措施

南韓媒體則以「中國秘密警察局」稱呼中國政府在海外設置的這些「服務站」。韓聯社報導，南韓政府已動員軍警反間諜措施，以及外交部等相關部會著手調查，境內是否設有中國警察服務站，若結果屬實，韓中關係可能因北京侵犯主權、妨害司法等疑慮受到負面影響。

102處「海外110」遍布53國

保護衛士九月揭露，中國政府在全球廿一國設有五十四個海外警察局，其中多半位於歐洲，至十一月更新，南韓、日本、越南等五十三國共有一○二處據點，用於以蒐集情報、監視和遣返海外異議人士。美國、加拿大、荷蘭、德國等國已陸續對此展開調查。

中國警方則駁斥前述指控，聲稱這些服務站是由志工營運，協助中國公民更新文件，以及因武肺疫情無法回國辦理的其他服務。不過，調查報告顯示，這類海外警察局的創設時間早於武肺疫情爆發。

中國私設警局 義暫停聯合巡邏

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