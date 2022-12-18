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    美華盛頓大學 用香港數據推估：// 中國疫情4月達高峰 明年死逾百萬

    中國一夕間放寬武漢肺炎防疫措施，病例數快速增加，北京十多間殯儀館近來遺體火化等葬禮需求暴增數倍。（美聯社）

    中國一夕間放寬武漢肺炎防疫措施，病例數快速增加，北京十多間殯儀館近來遺體火化等葬禮需求暴增數倍。（美聯社）

    2022/12/18 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國華盛頓大學「健康計量評估研究中心」（IHME）十六日發布報告，指中國一夕間放寬武漢肺炎防疫措施，將使病例數快速增加，可能在明年四月一日左右達到高峰，屆時將有三分之一人口已染疫，以及卅二．二萬人病故，全年的染疫死亡人數將突破一百萬。

    IHME主任莫瑞指出，由於中國自放寬防疫以來皆未通報死亡病例，IHME改利用香港的Omicron疫情數據，以及中國政府提供的疫苗接種率、各省因應措施等，推估中國的疫情趨勢。

    香港大學疾病模型專家十四日在醫學論文預印本網站MedRxiv發表報告，稱若中國在今年十二月至明年一月間放寬防疫及解封各省，這段期間每百萬人將有六八四人染疫死亡；若未大規模施打疫苗加強劑，死亡人數將達九十六．四四萬。美國智庫「外交關係協會」全球衛生高級研究員黃嚴忠說，中國有一．六四億糖尿病患者，以及八百萬名八十歲以上民眾都未接種疫苗，均屬風險因素。

    北京殯儀館 火化遺體暴增數倍

    華爾街日報及路透報導，北京十多間殯儀館近來遺體火化等葬禮需求大增。東郊殯儀館工作人員透露，該館受指定處理陽性患者遺體，平常一天接收三十至四十具，現在每天都有兩百具進來。員工說，遺體通常會在正午前火化完畢，但近期必須持續作業至深夜。

    北京的餐廳、物流、殯葬甚至醫療人員染疫者亦與日俱增。北京急救中心日前表示，原本每天平均五千通求援電話，現在飆升至三萬通，呼籲病況嚴重再叫救護車。

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