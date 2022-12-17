36中企列黑名單 美擴大限制中國AI晶片製造

美國十五日將卅六家中國企業納入黑名單，嚴格限制寒武紀科技、長江存儲等公司獲取美國技術。（路透檔案照）

2022/12/17 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕美國十五日將卅六家中國企業納入出口管制「實體清單」黑名單，嚴格限制寒武紀科技、長江存儲等公司獲取美國技術，加大對中國人工智慧晶片的打壓力道。美國商務部負責工業暨安全事務的次長艾斯特維茲表示，此舉旨在嚴格限制中國將人工智慧、先進計算和其他強大的商用技術用於軍事現代化和人道侵犯。

含21家AI晶片供應商

卅六間遭封殺的中國企業包含廿一間人工智慧晶片供應商、九間被控支持中國軍事現代化的公司，中國唯一一間光刻企業上海微電子裝備就是其中之一。長江存儲之所以會被列入制裁，是鑑於美國擔憂其恐將國內技術轉移至早被列入黑名單的中國科技巨頭華為和海康威視。

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美國商務部助理部長肯德勒表示，在中國政府試圖消除軍方和民間部門的壁壘時，美國家安全利益促使我們做出關鍵行動，剝奪中國取得先進科技的近用權。

美國是以十月對北京實施的全面出口管制為基礎，採取這項措施，目的旨在延緩中國的技術和軍事發展，包含抑制中國取得美國晶片製造工具，並切斷中方跟全球使用美國設備製造晶片的其他地方來往。

中國抨美經濟霸凌

中國商務部十六日抨擊，美國正公然進行經濟霸凌，破壞中美公司之間的正常商業活動、威脅全球供應鏈穩定，並提到，中國會採取必要措施，堅決捍衛中企的合法權益和利益。

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