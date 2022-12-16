越南大造陸 下半年南沙增170公頃陸地

由越南掌控的南沙群島畢生礁在今年十月廿四日拍攝的衛星照片。（取自CSIS網站）

2022/12/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）旗下「亞洲海事透明倡議」（AMTI）十四日發布報告指出，和中國皆聲索南海主權的越南今年下半年在南沙群島多個前哨基地加速疏濬與填埋擴展工程，已新增約四二○英畝（近一七○公頃）土地，為過去九年總和的四．二倍，企圖與中國一較高下。

中國二○一三至一六年在南海諸島增加逾三二○○英畝（一二九五公頃）的土地面積仍令越南望塵莫及，但總計越南十年來也已在南海新增五四○英畝（近二一八．五公頃）土地。

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AMTI直擊越方今年下半年進度大幅躍進，鴻庥島（越稱南乙島）、畢生礁（越稱藩榮島）、敦謙沙洲、無乜礁（越稱蔗子礁）皆有明顯擴張；尤其前三者的中型前哨基地皆正進行重大擴建，鴻庥島、畢生礁足以停靠大型船隻的疏濬港口均已成形，兩島礁目前個別總面積一一七英畝、一一九英畝都比越南先前面積第一的前哨基地南威島九十七英畝還大，以前只有兩個小型碉堡的無乜礁現在也有六十四英畝人造土地。

新疏濬與填埋工程則在過去只有小型前哨站的五個地點進行，去年十一月先由柏礁東南部疏濬一條渠道，今年五月再於東北部填埋；然後是十月大現礁（越稱大礁）、十一月南華礁和日積礁、十二月六門礁接連展開疏濬。

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