中國防疫急鬆綁 疑因習確診「轉念」

「健康碼」是否會隨著「通信行程卡」下線而退場，成為中國民眾熱議話題。健康碼在中國各個城市有不同名稱，在上海稱為「隨申碼」，在北京市則為「健康寶」。圖為北京防疫人員11月間在核酸檢測地點，指引民眾掃「健康寶」條碼。（路透）

2022/12/14 05:30

停用行程碼 開始縮減或撤除查驗健康碼

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國防疫政策持續放寬，上海不再要求「掃碼」記錄足跡，廣東深圳也撤除健康碼，使用至今已逾千日的「通信大數據行程卡」（行程碼）十三日正式下線，不再以手機應用程式（App）追蹤民眾行蹤。法國媒體引述專家看法指稱，中國疫情防控大轉彎，或與中國國家主席習近平「本人確診」有關。

行程碼可查詢用戶七至十四天內的行程紀錄，民眾進出每一個場所都必須掃碼，除「健康碼」顯示綠碼外，還需同步查驗「行程碼」，確定在規定時間內未去過高中風險區，嚴重限制人民行動自由。在頒佈防疫新十條後，各地轉而宣導個人健康防護，要求中國民眾「當好自身健康第一責任人」，並大力倡導全民戴口罩。

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醫院「陰陽分流」 染疫醫護為病患診療

中國官方通報的染疫數據持續大降，十二日新增七六七九例（含確診與無症狀感染者），本土佔七四五一例，遠低於前一天的八六二六例。然而，實際情況是各地疫情大爆發，醫院塞爆、退燒藥買不到，醫療體系瀕臨崩潰。自由亞洲電台（RFA）十三日報導，多個城市的醫院因收治染疫患者，導致癌症及洗腎患者受到影響，北京甚至傳出數千名癌症病患無法正常化療，據傳北京一週內已累積廿二萬人染疫，北京醫療體系背負重壓，上門求診染疫病患大排長龍，醫護人員大批染疫仍被要求上班，部分醫院還須「陰陽分流」，由同樣染疫的醫護人員為病患診療。針對北京及北方省區感染者普遍反映，症狀比預期嚴重，中國工程院院士、醫師喬杰十三日表示，南北方病毒株略有不同，而且北方乾燥天氣較冷，導致病情略重。

中國防疫政策驟變，除各地發起的「白紙運動」反對封控外，法國「世界報」（Le Monde）引述觀察家看法報導，不排除習近平上月在印尼峇里島參加廿國集團（G20）峰會時，看到各國領袖不戴口罩、不用保持社交距離，因而對各國「與病毒共存」模式有所認同，或是在曼谷亞太經濟合作會議（APEC）期間，被香港特首李家超傳染確診，才決定放棄「動態清零」，轉而仰賴群體免疫。

與此同時，江西、四川、雲南、江蘇、福建等五省六所大專院校，十二日晚間爆發抗爭，據稱多數為醫學院學生抗議在學校附設醫院工作同工不同酬，也有學生不滿校方規劃的返鄉專案說變就變。

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