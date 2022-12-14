怒嗆中沙聲明 伊朗媒體挺台灣獨立

為報復中國未力挺伊朗掌控有爭議的大通布、小通布、阿布穆沙島，伊朗媒體《Arman Daily》以中國最在意的台灣主權問題回敬，頭版支持「台灣獨立．合法權利」，並附上二○一九年台灣立法院前民眾支持香港「反送中」運動的影像（黃框所示）。（取自網路）

2022/12/14 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國國家主席習近平七日至十日訪問沙烏地阿拉伯期間，九日發表中國和海灣阿拉伯國家合作委員會合作與發展峰會（海合會，GCC）聯合聲明，「支持一切和平努力，包括阿拉伯聯合大公國旨在根據國際法準則進行雙邊談判以和平解決三島（大通布、小通布、阿布穆沙）問題的倡議和努力，從而根據國際法理解決該問題」，引發佔領三島的伊朗盛怒。伊國媒體隔日隨即禮尚往來，以報紙頭版支持「台灣獨立．合法權利」。

上述三島位於連接波斯灣和印度洋的荷莫茲海峽主航道中心線上，此海峽為進入波斯灣的唯一水道；英國一九七一年結束對中東的殖民統治撤軍前，曾撮合伊朗和阿聯簽訂協議分治面積最大的阿布穆沙島，另兩島則由爭議雙方自行協商，但伊朗在英國勢力退出後全佔且拒絕協商。

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不滿中國未力挺伊朗三小島主權

中國做為伊朗盟國，九日與波灣阿拉伯國家共同支持阿聯「根據國際法準則進行雙邊談判」，不啻否定伊方立場；伊朗官媒卻未翻譯上述聲明，宛如默許中方主張。伊朗報紙《Arman Daily》十日故以「台灣獨立．合法權利」為頭版表態，直言「中國一直以強硬的方式打壓台灣人的權利」；網友更狠嗆習近平，「如果你對伊朗大通布、小通布和阿布穆沙三島的主權有疑問，我們也對你說擁有台灣、統一中國的想法有疑慮」。

伊朗官方並未點名譴責中方，也未如西方國家「召見」中國大使。伊朗外交部聲稱該部官員和中國駐伊大使常華十日開會時，伊方當面對中國「將伊朗的領土完整問題納入聲明」表達強烈不滿，強調上述三島「從來沒有也永遠不會成為與任何其他國家談判的對象」。伊朗前外交官法拉季拉德直言，「如果中國的這種行為持續下去，在未來不到十年的時間內，伊朗對中國的擔憂，將不亞於對美國的擔憂」。

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