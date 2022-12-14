部署距外武器解禁 日擬採購500枚戰斧

日本即將解除部署「距外武器」的禁令，計畫向美國採購500枚「戰斧」巡弋飛彈。（法新社檔案照）

2022/12/14 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十三日報導〕預定十六日送交內閣會議敲定的日本國家安全保障戰略三文件，將承認自衛隊保有「反擊能力」（敵基地攻擊能力），被視為是日本在第二次世界大戰後防衛政策重大轉變的表徵。日本將解除部署「距外武器」的禁令，由於改良國產12式飛彈恐緩不濟急，日本計畫先向美國採購「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，據報導數量將達五百枚。

綜合日本媒體報導，自衛隊保有「反擊能力」，即是在敵方準備或已對日本發射飛彈時，以自衛為目的，在敵方威脅圈外對其飛彈基地或司令部等進行反擊，因此有必要部署「距外飛彈」（standoff missile）。日本政府已於二○二○年十二月決議發展「距外飛彈」，包括改良國產12式反艦飛彈，將射程從目前的兩百公里延長至一千公里，以及研發島嶼防衛用的地對地高速滑空彈等。

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確保自衛隊反擊能力 改良國產12式飛彈 緩不濟急

不過，12式反艦飛彈完成改良、進入量產需要時間，預定二○二六年度才能正式部署，雖防衛省擬提早三年，但考量中國武力犯台的威脅迫在眉睫，因此在改良國產飛彈的同時，也將對外採購距外飛彈。

戰斧巡弋飛彈在波斯灣戰爭、伊拉克和阿富汗戰爭等戰役上具有豐富的實戰經驗，尤其透過全球定位系統（GPS）頻繁修正軌道，具有「精確轟炸」能力，原理接近無人機，射程約一千兩百至三千公里。

另一方面，為因應「台灣有事」之需，日本政府也有意整修與那國島、石垣島及宮古島的機場，延長跑道距離以供F-35戰機起降，以加強自衛隊部署及協助居民撤離的機動性。據報導，這些機場的跑道長度均約兩千公尺，對於戰機起降使用過短；儘管F-35B戰機可垂直起降，但跑道的耐熱度也必須配合提高。

因應台灣有事 整修與那國島等機場跑道 供F35起降

讀賣新聞引述多名政府人士報導，內閣會議預定十六日批准國家安全保障戰略等三份文件，其中對於整備公共基礎設施，以在有事之際做為防衛使用的部分，距離台灣最近的先島群島，被列為最優先的基建整備計畫。計畫包括對與那國島、石垣島及宮古島的各機場跑道進行延長或補強工事，以利於F-35戰機起降。此外，日本政府也將增建沖繩縣那霸機場跑道，以利於自衛隊使用。

而在港灣設施部分，目前無法提供自衛隊護衛艦及海上保安廳大型巡邏船泊靠的與那國島，可能打造長約兩百五十公尺的碼頭，並確保港灣吃水深度。石垣市石垣港及宮古島市平良港，也計畫做為自衛隊與海上保安廳的補給設施之用。

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