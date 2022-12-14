印中爭議邊界 再爆流血衝突

印度東北部達旺地區分隔印度與中國疆界的實際控制線。（美聯社檔案照）

2022/12/14 05:30

中士兵闖越實際控制線

〔編譯管淑平／綜合報導〕印度和中國部隊上週在喜馬拉雅山兩國爭議邊境地區再度爆發衝突，印方指控中國士兵手持帶刺的棍棒，試圖越過五千多公尺高的山嶺，拔除印軍哨站。印度國防部長辛赫十三日指控中國，試圖闖越爭議邊境區隔雙方邊界的實際控制線，以片面改變現狀。

印度至少六傷 中更多

消息人士十二日披露，這起衝突九日發生在印度東北部阿魯納查省達旺（Tawang）區，起因是中國士兵接近區隔雙方的「實際控制線」周邊兩國先前已同意都不派兵巡邏的區域，遭到「（印度）部隊以堅定、堅決態度質疑」。

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印度媒體引述未具名消息來源，指中國解放軍有約「三百人」加入衝突；「印度新聞信託社」（PTI）報導，中方行動遭印方成功制止。消息人士指出，衝突「導致雙方一些人員輕傷」，印度部隊有至少六名士兵受傷，中方受傷人數比印度部隊多。

約300共軍拿帶刺棍棒

印度國防部為此召開高層軍官會議，國防部聲明，衝突後雙方「立即」從該區域脫離，中、印雙方指揮官也舉行會談，討論依照既有機制恢復和平與安寧。

國防部長辛赫十三日向國會議員表示，中國部隊企圖闖越實際控制線，以「片面」改變現狀，「接著發生的對峙導致肢體衝突，印度陸軍在衝突中英勇阻止中國人民解放軍侵犯我國領土，逼他們退回原本的部署位置」。兩國邊境部隊指揮官十一日針對這起衝突舉行會談，會中印方要求中方「自制避免採取類似行動，並維持邊境和平和安寧」。

中印部隊一直對雙方在爭議邊境各自巡邏範圍有不同看法。消息人士透露，除了九日的衝突，十一月底在更北邊拉達克的典角（Demchok）也曾爆發衝突，但不清楚是否有人受傷，這是自二○二○年六月中印部隊在拉達克加勒萬河谷衝突，各有數十人死亡後，兩國首次爆發邊境衝突。

中反控印方非法越線

印度軍方消息指出，中國軍方近日已增加在拉達克活動頻率，並且「可能」侵犯該區域空域。此前，印度和美國在印度北阿坎德省（Uttarakhand）舉行聯合演習，中國士兵曾舉布條抗議。

中國外交部發言人汪文斌十三日在例行記者會上被問及此事，並未直接承認中印邊境再度發生衝突，僅輕描淡寫地說「中印邊境局勢總體平穩，雙方一直通過外交和軍事管道，就涉邊問題保持暢通的溝通」。共軍西部戰區十三日晚間回應指稱，中方在例行巡邏時遭到印軍「非法越線攔阻」，中方「穩控現地局勢」。

印度孟買民眾13日針對印中邊境部隊再起衝突，集會抗議中國侵犯領土。（美聯社）

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