類人腦植入鼠腦 解謎腦神經疾病

史丹福大學研究團隊在老鼠的大腦裡植入人類神經元（亮綠色），試圖解開自閉症等腦神經系統疾病的謎題。（法新社）

2022/10/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國科學家成功將「類人腦」（brain organoid）神經元植入幼鼠腦部，觀察其腦部組織發展，這是生物工程驚人壯舉，可提供更真實的模型，最終用在研究自閉症、帕金森氏症或阿茲海默症等神經性退化疾病，甚至測試新療法的有效性。

七年前，史丹福大學研究員在實驗室中，用人類皮膚細胞製造幹細胞、培育出類似大腦灰質的組織，然後將其植入約一百隻新生幼鼠的頭骨，由於這些老鼠的免疫系統較弱，因此沒有產生排斥現象。

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研究顯示，移植到幼鼠體內的「類人腦」神經元可發送訊號，並對幼鼠鬍鬚捕捉到的環境線索作出反應。該研究證明，從人類幹細胞中生長的神經元可以與活囓齒類動物的神經細胞結合，或可為人類大腦疾病的治療提供新方法，相關研究發表於「自然」期刊。

主導移植實驗的精神病學教授帕斯卡（Sergiu Pasca）說，這次是首度將這種類器官細胞植入幼鼠腦部，而且是由皮膚細胞建構，不必取用真正的人腦，希望證明這些植入的人類神經元會影響動物發育。

培養患者類腦細胞

為觀察移植技術實用性，團隊移植了兩種「類人腦」細胞到幼鼠腦部兩邊，一種取自正常人，另一種取自提摩西症候群患者。提摩西症候群是基因缺陷疾病，患者有先天性心臟病、自閉症等，通常活不過兩歲半。

植入五到六個月後，這兩種神經元細胞果然發揮不同作用。團隊說，接下來，他們將從自閉症和思覺失調症患者身上培養「類腦細胞」，做類似實驗。

不過，這類動物實驗引起倫理討論。帕斯卡教授強調，受試的老鼠沒有出現焦慮或痛苦，而植入的組織並非完整器官，幾乎不可能提供更高階的認知功能。基於倫理和動物福利，他反對將研究轉移到黑猩猩、猴子等靈長類動物。

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