NASA證實小行星被撞偏 救地球模擬任務成功

美國航太總署的地球保衛測試十一日宣告成功，去年底發射的無人飛行器成功撞上一顆小行星，使其偏離原本軌道，且偏離幅度遠勝於預期。（美聯社）

2022/10/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國家航太總署（ＮＡＳＡ）十一日宣布，該署的保衛地球實驗性計畫「飛鏢」（DART）成功，無人飛行器撞上一顆埃及金字塔大小的小行星後成功使之偏離原本軌道，偏離幅度甚至超乎預期，證明如「世界末日」、「彗星撞地球」與「千萬別抬頭」之等科幻影片中所描述的以人工方式讓天體偏離軌道以免撞上地球的概念，有可能成為事實。

航太總署署長尼爾森說，「雙小行星改道測試」（Double Asteroid Redirection Test，DART）任務去年底發射的無人飛行器，九月廿六日已刻意撞上小行星「迪莫弗斯」（Dimorphos）；直徑一六○公尺的迪莫弗斯，原本繞著另一顆直徑約八百公尺的小行星「迪迪莫斯」（Didymos）運行，遭撞後被推向一個更小與更快速的軌道，軌道週期被改變了四％或少卅二分鐘，意即迪莫弗斯原本繞迪迪莫斯一圈要十一小時五十五分鐘，被撞後繞一圈要十一小時廿三分鐘，比原本預期還少十分鐘。科學家曾預測迪莫弗斯被撞後的軌道週期至少會少十分鐘，但也說就算只少七十三秒也算成功。

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尼爾森說，「這是行星防禦分水嶺的時刻，也是人類分水嶺的時刻」…儘管看似電影情節，但這可不是好萊塢的作品。他還表示，此一測試的成功，意味人類日後若發現有小行星撞地球之虞，且該小行星大到會造成實質損害，「我們會感謝老天曾經做了這個成功的測試」。迪莫弗斯與迪迪莫斯雙小行星也會繞太陽公轉，週期為二˙一年，對地球並無威脅，但卻是進行行星防禦的運動衝擊法的最佳對象。

美國航太總署的地球保衛測試十一日宣告成功，去年底發射的無人飛行器成功撞上一顆小行星，使其偏離原本軌道，且偏離幅度遠勝於預期。（法新社）

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