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    金正恩指揮核戰術演習 推演入侵南韓

    北韓近期在領導人金正恩親自指揮的「核戰術」演習之下，七度發射飛彈。圖為他在秘密地點監測飛彈發射。（法新社）

    北韓近期在領導人金正恩親自指揮的「核戰術」演習之下，七度發射飛彈。圖為他在秘密地點監測飛彈發射。（法新社）

    2022/10/11 05:30

    〔編譯林雨萱／綜合報導〕北韓近期連續試射飛彈挑釁，引發南韓、日本和美國等強烈譴責。北韓官媒中央通信社（KCNA）十日指稱，這是由領導人金正恩親自指揮的「核戰術」演習，旨在報復美日韓聯合軍演的「入侵」陰謀，「給予敵人嚴厲警告」。

    金正恩二○二一年一月在勞動黨大會中，概述一項五年國防發展計畫，為備戰產製更小、更輕的核武器，今年甚至誓言要以最快速度開發核武。北韓九月還進一步修法，聲稱有權採取先發制人的核攻擊自衛，促使南韓、日本和美國加強聯合演習。北韓以此為由，聲稱決定模擬真實戰爭策劃演習，推演入侵南韓港口、機場和軍事指揮機構等情形。

    KCNA報導，北韓人民軍戰術核武部隊九月廿五日至十月九日舉行核戰術演習，以確認並評估戰爭威懾和核武反擊的能力，「給予敵方更有力的明顯警告」。KCNA提到，近期七次飛彈試射充分展現北韓戰力，隨時隨地能夠發動攻擊摧毀目標。而對於美韓日等持續提及重啟對話，金正恩表示，「我們沒什麼好說的，也沒這個必要」。

    北韓150架戰機軍演

    南韓首次出動F-35A監控

    另一方面，南韓軍方十日披露，北韓八日出動一五○架戰機進行大型空中攻擊綜合演習，南韓為此緊急出動F-35A匿蹤戰機。這是北韓史上「同時出動」一五○架戰機的首例，也是南韓一月間完成四十架F-35A部署後，首次因應北韓演習出動。

    南韓軍方指出，不同於六日出動八架戰鬥機、四架轟炸機進行示威性編隊飛行和空對地射擊，北韓八日出動的戰機並未飛越南韓設定的特別監視線，因此並未公開。

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