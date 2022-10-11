七中全會確立習核心 紐時：習成翻版毛澤東

紐約時報指出，習近平對毛澤東的推崇和仿效，已使其成為「毛澤東翻版」。（路透檔案照）

2022/10/11 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中共第廿次全國代表大會（廿大）登場前一週，第十九屆中央委員會第七次全體會議（七中全會）九日召開，會中說明黨章修正案，以凸顯習近平黨內地位。紐約時報指出，中國官民全力塑造習近平的偉大地位，而習從個人行為到政策方向都緊跟毛澤東腳步，儼然已是「翻版毛澤東」。

新華社報導，七中全會在北京京西賓館召開，總書記習近平代表中央政治局對全會進行工作報告，並說明十九屆中央委員會向廿大報告的討論稿；政治局常委王滬寧則說明黨章修正案討論稿。據推測，確立習近平為黨核心和統一領導的「兩個確立」和「兩個維護」將寫入黨章，習近平十年任期也將被定調為黨史「偉大變革」。

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學者吳剛分析，從形勢研判，習近平「終身連任」機率正在增加，「過去有些人講極權是為了推進中國整體社會改革，那是胡扯。他只會集中權力。」

紐時評論指出，習近平幾乎篤定會贏得中共總書記第三個五年任期，並同時擔任中央軍委主席和國家主席等職，外界早該將習視為一九四九到七六年統治中國的毛澤東「翻版」。不僅新華社設立「習近平時間」頻道，致力歌頌其政績，試圖塑造習為「當世最偉大之人」，連習本人都認定，個人崇拜有助於其統治不受任何挑戰。

即使習近平曾在毛發起的文化大革命中被迫流放、接受再教育，但習仍認為毛值得效法。例如，習經常借用毛的口號，穿著和舉止都很像毛；習除了和毛一樣主張黨領導一切，也憎恨美國、英國、日本等外國，甚至打算透過併吞台灣，來終結國共內戰。

習意識形態治國 經濟悲觀

習近平的政策已威脅中國經濟，連帶危及人民。劍橋大學賈奇商學院教授孟睿思（Christopher Marquis）指出，中國政府在改革開放後以實驗性方式推動政策，例如選定深圳打造經濟特區，但習強調中共對經濟的控制，「我對中國未來經濟成長已不像此前樂觀，中國現在更偏重意識形態。」

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