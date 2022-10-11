倒習 中共改革派發起新三反運動

中共總書記習近平（路透檔案照）

2022/10/11 05:30

反核酸＋反封鎖＋反倒退

〔編譯茅毅／綜合報導〕中共總書記習近平被普遍認為將在十六日召開的中共第廿次全國代表大會（廿大）中獲得第三個總書記任期，但「美國之音」（VOA）九日報導，中共黨內改革派正發起「反核酸（PCR檢測）、反封鎖、反倒退」的「新三反運動」，中國網路上也瘋傳寫給習近平的「勸退請願書」，批評他「才德不配位」，應該「到點退休」，若「一定要賴在這個位子上，也必定會受反噬。即使一時得逞，最後也一定會不得善終，甚至禍延家人」。

網路瘋傳「勸退請願書」

一九八○年代，鄧小平推動廢除中共和中國政府幹部領導職務終身制，江澤民與胡錦濤任內也延續「連續任職不得超過兩屆」的制度。新三反運動即針對習近平「堅持連任、繼續執政的圖謀」與執意推行強硬的「清零」（零確診）防疫政策，喊出停止（強制、無止境的武漢肺炎）核酸檢測、反對「封城」及「閉關鎖國」等一連串的「倒行逆施」政策。

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一九五○年代，中共曾發動「反貪汙、反浪費、反官僚主義」的「三反運動」。網路ID為「秦先」的「新三反運動」起草人表示，這是一場「捍衛改革開放、國家前途和國人福祉的倒習救亡（群眾）運動」。秦先痛批，習近平企圖「透過倒退回毛澤東時代，實現自己的皇帝夢」，毛澤東時代的中國宛如地獄，他為實現自己的野心，根本不在乎國家前途、國人的死活，「已到了喪心病狂的地步」。

秦先敦促中共高幹值此「重大歷史關頭」，共同為阻止習近平破壞中共黨內的權力繼承慣例，盡一己之力。

另一封長達四頁的「勸退請願書」，除中國國內網友關注，「留園網」等流量可觀的各大海外華文網站也紛紛轉載，內容強調「既不反華、也不反共」，甚至在習近平二○一二年十一月中共十八大甫就任總書記時，「還抱過希望」，但如今應由更年輕、更有才幹的人來領導中國，而非「上位完全出於偶然，是江澤民、（前國家副主席）曾慶紅覺得『弱智、好控制』」的習近平。

此外，總部位於美國的「對華援助協會」（ChinaAid）主席、華裔牧師傅希秋，與前上海同濟大學學者邱家軍等十餘人，也連署發起一封致廿大全體二二九六名黨代表的公開信，列舉習近平掌權十年來的過失及「罪狀」，要求黨代表投票阻止他連任，甚至罷免和審判他。

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