俄亂炸平民 歐盟控戰爭罪

俄軍10日狂射至少75枚飛彈，空襲烏克蘭全境城市，首都基輔首當其衝。圖為基輔當地消防員搶救平民傷患。（法新社）

2022/10/11 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭全國主要城市十日遭到俄羅斯飛彈攻擊，平民死傷慘重。歐洲各國、歐盟、北大西洋公約組織（NATO）、七大工業國集團（G7）均表憤慨，痛批俄國的行動構成「戰爭罪」，並承諾向烏國提供更多軍事援助，烏方也準備尋求聯合國大會做出「堅決回應」。

歐盟執委會發言人史丹諾譴責俄軍以飛彈鎖定準備上班、上學的無辜民眾，是令人髮指的野蠻、懦弱行徑，已違反國際人道法、構成戰爭罪，俄國政軍高層將被追究責任。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾則說，歐盟對烏軍援「已在路上」。北約秘書長史托騰柏格同樣譴責俄國對烏國公民設施實施無差別攻擊，強調北約將繼續支持烏國反擊。

請繼續往下閱讀...

法國外交部長柯隆納直言，蓄意鎖定攻擊民眾就是戰爭罪，總統馬克宏也向烏國總統澤倫斯基重申將支持基輔當局的需求，包括軍備。德國國防部長蘭布雷特則說，德國承諾提供烏克蘭的四組IRIS-T SLM中程地對空防禦系統，有一組將在近日送達。

義大利外交部譴責俄國行徑「邪惡」；比利時總理德克魯也說，此舉只會強化比國支持烏克蘭的決心。摩爾多瓦外長波皮斯庫則發推文表示，黑海的俄國軍艦向烏國發射的三枚巡弋飛彈，飛越摩爾多瓦領空，他已下令召見俄國大使，要求對方解釋。

譴責俄吞烏4州案 聯大12日表決

聯合國大會十日起針對譴責俄國併吞烏克蘭四個州的決議草案展開公開辯論，預計十二日表決。烏國外長庫列巴在與土耳其外長卡夫索格魯通電話後表示，烏方將尋求聯大對此次攻擊做出「堅決回應」，土方也答應予以協助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法