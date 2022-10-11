烏軍收復赫爾松上千平方公里 俄彈襲烏10城 至少11死64傷

俄軍10日狂射至少75枚飛彈，空襲烏克蘭全境城市，首都基輔首當其衝。圖為基輔市中心被飛彈擊中的失火車輛，民眾奔逃。（路透）

2022/10/11 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕為報復連接俄羅斯和克里米亞的克赤大橋八日遇襲，俄軍十日上午對烏克蘭首都基輔等至少十座主要城市狂射飛彈。烏國軍方指稱，俄軍共發射至少七十五枚飛彈，並動用無人攻擊機；烏克蘭國家警察局聲明，已知在全烏造成至少十一人喪生、六十四人受傷。烏克蘭外交部長庫列巴則推文譏諷俄國濫射飛彈報復，凸顯俄國總統普廷近來因俄軍吃癟而「絕望」。

烏外長推文 諷普廷「絕望報復」

與此同時，烏克蘭軍方九日宣布，烏軍自八月底展開反攻以來，已在烏南赫爾松地區收復約一二○○平方公里失土。烏軍奪回赫爾松，將威脅俄方對克里米亞半島的補給線。俄國聯邦安全局九日指稱，烏軍近數日來擴大攻擊毗鄰烏克蘭的俄國邊境地區，其中多半集中在鄰近哈爾科夫的俄國貝爾哥羅德、布揚斯克及庫斯克等地區。

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克赤大橋疑似遭烏軍攻擊而崩塌，普廷十日聲稱，俄軍飛彈空襲烏國城市，是針對「烏克蘭特種部隊策劃、進行、下令」的克赤大橋爆炸案還以顏色。俄軍飛彈攻擊目標，涵蓋基輔市中心、烏東的哈爾科夫、烏中的第聶伯羅及札波羅熱，到烏西的利維夫、特諾皮爾及日托米爾，導致各地多棟建物被毀，供電與供水中斷。

俄發射75枚飛彈 烏軍稱擊落41枚

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）透過社群媒體表示，俄軍飛彈和無人攻擊機鎖定基輔與烏國南部、西部城市，光是基輔就造成至少十人喪生、六十人受傷；不過，俄軍發射的七十五枚飛彈中，遭烏方防空系統攔截擊落四十一枚。據報導，飛彈落在烏克蘭歷史最悠久的國立基輔大學（KNU）主建物附近，毗鄰主要火車站的南韓三星電子大樓也遭波及，冒出濃濃黑煙；德國領事館所在的建築物也在攻擊中受損。

地鐵站湧入避難潮 兒童合唱國歌

華盛頓郵報指出，這是基輔自六月以來首度遭俄軍攻擊，但俄軍未曾如此直接攻擊市中心。當地民眾表示，地鐵站湧入避難人潮，有人帶書本及毯子，顯然「有備而來」；避難所內的兒童則合唱國歌，大家都很冷靜自制，並未出現恐慌情緒。

烏國總統澤倫斯基十日直言，俄軍是企圖製造烏克蘭人的恐慌和混亂。白俄羅斯總統魯卡申柯十日下令軍隊與俄軍共同部署在烏克蘭附近，戰爭恐因此進一步升溫，烏北可能出現俄國和白俄聯軍。

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