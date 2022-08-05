死豬器官細胞 美科學家成功復活

美國耶魯大學科學家成功恢復已死亡一小時豬隻的器官與細胞功能，何謂死亡可能將因此重新定義。圖為養豬戶看著所養的豬。（路透檔案照）

2022/08/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國耶魯大學科學家日前成功恢復已死亡一小時豬隻的器官與細胞功能，意味何謂死亡可能將因此重新定義。研究人員期許其技術未來能用來保存人體器官與避免重病後嚴重心損或腦損，但也坦承，用於人類身上還言之過早。該研究報告三日刊載於「自然」期刊。

打特製溶劑 死豬心、腦恢復功能

紐約時報報導，透過一種類似人工心肺機的裝置，耶魯大學科學家將名為OrganEx的特製溶劑，打入已在實驗室內死亡一小時的豬隻（體內無血液循環、心臟停止跳動、腦波呈一直線）。OrganEx含有豬本身血液、合成血紅素以及保護細胞和防止血栓形成的藥物。

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隨著OrganEx在死豬的靜脈與動脈中循環，這些豬隻雖仍被視為無意識，然其看似已經死亡的細胞卻復活，心臟也開始跳動，包括心、肝、腎與腦等器官的細胞都恢復功能，身體也不像一般的死豬僵硬。

對照組的已死亡一小時豬隻則被裝上葉克膜，結果這些豬的身體開始僵硬、器官腫大受損、血管塌陷，背部出現紫斑。

期許能用於人體 避免心損、腦損

研究人員表示，其目標在於有朝一日協助醫生在人已死亡多時後取得仍存活的器官，以提高用於移植的人類器官的供應；此外，他們也期盼其技術能用於避免嚴重心臟病發與嚴重中風後的嚴重心損與腦損。但該研究報告共同撰稿人之一的耶魯大學生物倫理學家雷珊說，該技術「距離用於人類還遠得很」。

這支由耶大醫學院教授塞斯坦率領的研究小組，也對死豬細胞能起死回生深感震驚與不可思議；杜克大學法律教授法拉漢尼表示，該研究令人質疑死亡的定義，即長久以來被視為一種存在狀態的死亡，是否存在可逆的形式。

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