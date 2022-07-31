中國開抖音帳號 偷渡大外宣

被質疑為中國共產黨喉舌、中國開發的智慧型手機影音社群應用程式「抖音」國際版「TikTok」，一直試圖和中國官方劃清界線。（美聯社檔案照）

2022/07/31 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕彭博廿九日獨家報導指出，中國政府二○二○年四月曾接洽中國企業「字節跳動」旗下引發美國國家安全疑慮的智慧型手機影音社群應用程式「抖音」國際版「TikTok」，試圖開設「隱形帳號」以針對西方受眾進行政治宣傳，但兩企業高層最終讓提出「敏感」要求的中國官方碰釘子。

針對西方受眾政治宣傳

彭博指出，此事件說明了一直試著和中國政府保持距離的TikTok內部緊張關係。美國前朝川普政府當年曾指TikTok為中國共產黨喉舌，限期二○二○年九月十五日「要不賣給美國公司，要不就是關門大吉」。

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根據彭博所見，TikTok政策與政府關係主任坎特（Elizabeth Kanter）二○二○年四月收到訊息，內容為「中國政府一機構有興趣在TikTok開帳號，但不想公開被人發現政府身分」，主要目的是就「向外界展示中國最好的一面」等內容進行「宣傳」。

外媒稱TikTok高層拒絕

訊息顯示，「字節跳動」負責政府關係的團隊最高層主管們，包括坎特和企業事務主管暨法律總顧問安德森（Erich Andersen）就此事進行討論後，拒絕了中國官方的「敏感」要求。訊息中也提到，TikTok內部藉此事連帶討論其他亦屬敏感的要求。

上述兩人和中國官方皆拒絕對彭博回應此事。TikTok發言人則試圖淡化整起事件，以員工友人提出的非正式要求帶過，但強調「我們拒絕對此要求提供協助」，因「創立這種帳戶將違反我們的社區準則」，TikTok禁止「有協調的不真實行為」，不允許為了擴大影響、左右輿論或進行政治宣傳而設立掩蓋真實身分的帳戶。

TikTok擬放寬官方帳號政策

惟TikTok準備在「未來幾個月內」放寬官方帳號政策，除了現今中國駐美國大使館等單位，另允許其他政府機構設立帳戶，但必須註明官方身分。

「美國之音」指出，長期以來，用戶對TikTok數據安全性的質疑就沒有中斷過，包括擔憂中國政府利用這個應用程式來蒐集全球用戶的資訊。TikTok則多次保證，其海外業務獨立運作，不受中國政府影響，且美國用戶的數據都是存放在中國境外，如美國或新加坡。

然而，美國新聞網站Buzzfeed上月披露，去年九月到今年一月，位於中國的TikTok工程師多次取得了TikTok的美國數據資料。美國國會參議院情報委員會兩黨領袖為此致函拜登政府，呼籲調查TikTok及字節跳動是否向中國洩露美國用戶數據資料，以及TikTok在數據安全問題上是否誤導了國會議員。

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