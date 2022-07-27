英研究：常午睡 中風、高血壓風險增

最新研究顯示，午睡頻率增加，是造成原發性高血壓和TIA的潛在危險因素。圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

2022/07/27 05:30

專家：問題應出在晚上睡不好才午睡

〔編譯周虹汶／綜合報導〕廿五日登上美國心臟協會（AHA）《高血壓》期刊的最新研究顯示，午睡片刻和原發性高血壓及俗稱「小中風」的短暫性腦缺血發作（TIA）之間存在關聯性。但其他專家認為，問題應該出在晚上睡眠不好才午睡，而「晚上睡不好與健康狀況不佳有關」。

研究人員根據大規模長期「英國生物樣本庫」（UK Biobank）卅五萬八四五一名沒有高血壓或中風的英國四十至六十九歲受試者，從二○○六至一○年自行回報午睡相關記憶進行分析，並由芬蘭人體生物資料庫「FinnGen」、「MEGASTROKE」聯盟的數據，分別驗證午睡和原發性高血壓、TIA之間的關係。

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「晚上睡不好與健康狀況不佳有關」

證據顯示：午睡頻率增加，是造成原發性高血壓和TIA的潛在危險因素，和從不午睡的人相比，有此習慣的受試者日漸出現高血壓、中風的可能性分別增加十二％、廿四％；不到六十歲卻經常午睡者高血壓風險，和幾乎不或很少打盹者相比多了廿％，超過六十歲者則是十％。至於何謂午睡，此研究並未明確定義。

AHA近來才把睡眠持續時間列入心臟與大腦健康最佳化的八大基本指標之一。對於上述研究結論，美國亞利桑那州臨床心理學家格蘭納（Michael Grandner）認為：「午間小睡本身無害，但許多小睡的人可能是因晚上睡眠不佳。晚上睡不好與健康狀況不佳有關，而小睡不足以彌補這一點。」

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