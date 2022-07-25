高市早苗︰繼承安倍遺志 強化台日關係

自民黨政調會長高市早苗廿四日受邀在「日本李登輝之友會」舉辦的研討會中發表演說，她表示，將繼承前首相安倍晉三的遺志，努力進一步加深台日關係。 （駐日特派員林翠儀攝）

2022/07/25 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿四日報導〕日本自民黨政務調查會會長高市早苗廿四日受邀在「日本李登輝之友會」舉辦的研討會中發表演說，她強調台灣是日本的「真朋友」，遇刺身亡的前首相安倍晉三致力於日台關係發展，她將繼承安倍的遺志，和志同道合的國會議員，繼續為進一步加深日台關係而努力。

日台斷交在今年滿五十年，日本李友會以「日台關係五十年，失去什麼？得到什麼？」為題舉辦研討會，邀請高市早苗就日本與台灣經濟安全保障問題發表演說，並由國家基本問題研究所理事長櫻井良子、資深媒體人福島香織、李友會會長渡邊利夫、日美台關係研究所理事林建良，及平成國際大學副校長淺野和生舉辦座談，駐日代表謝長廷也應邀致詞，共吸引約四百名民眾到場聆聽。

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會議一開始，全場為本月八日遇刺身亡的安倍默哀。會場前方也擺放二○一○年十月底安倍訪台時與已故前總統李登輝的合影，紀念兩人深化台日關係的卓越貢獻。

強調台灣是日本的「真朋友」

高市在演說時就「日台關係五十年，失去什麼？得到什麼？」題目表示，今年是日中「邦交正常化」五十週年，但她對於日中關係的「正常」與否存疑。她表示，日台斷交五十年，日本失去了「真的朋友」，但從另一方面來說也得到了「真的朋友」，因為日台斷交之後關係更為親密、牢固。不論是遇逢天災或疫情等各種危機，雙方均相互幫忙扶持。

高市朗讀二○一三年安倍在「臉書」感謝台灣援助日本東北大地震震災的貼文。安倍在二○一二年底重掌政權，隔年舉辦三一一追悼大會時，不但邀請台灣代表參加，還唱名上台獻花，此舉引發中國強烈反彈，拒絕出席當年的追悼大會。

會後安倍在臉書貼文表示，台灣的賑災善款超過兩百億日圓為全球之冠，台灣是日本重要的朋友，雖然中國的反應令人遺憾，但日本今後仍將恪守這種正確的禮貌。

高市強調，她將繼承安倍的遺志和眾多志同道合的國會議員，繼續為進一步深化日台關係而努力。

謝長廷在致詞時也表示，今年是日中建交五十年，但台灣這一兩年各地都在舉辦日治時期重大建設的百年紀念，在這一百年的友好基礎上所發展的台日友誼，愈來愈緊密，近年在災難時互相支援，困難時互相支持的真情，可以成為世界的模範，今後也將在這個基礎上繼續深化合作，承繼李登輝前總統和安倍前首相的遺志，為台日的安全與友好奮鬥。

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