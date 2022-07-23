安倍國葬訂於927 日：有通知台灣

日本內閣會議廿二日決定九月廿七日在日本武道館為前首相安倍晉三舉行國葬。（路透檔案照）

2022/07/23 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿二日報導〕日本內閣會議廿二日決定九月廿七日在日本武道館為前首相安倍晉三舉行國葬。外相林芳正在例行記者會中表示，已通知全球一九九個國家、地區和機關，其中包括台灣。

日本政府發言人、官房長官松野博一在例行記者會中說，國葬將以無宗教的形式舉行。政府也將接受外國政要參加，將通知有外交關係的國家相關日程、地點等訊息。

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安倍胞弟岸信夫對於國葬表示，做為家屬，他感到非常光榮，一切將尊重政府的決定。

日本外務省預定通知一九五個邦交國和台灣、香港、澳門、巴勒斯坦四個地區與聯合國等八十多個國際機關，其中包括俄羅斯，而北韓則不在通知名單之列。為了接待前來弔唁的各國政要，外務省將設置卅人規模的準備事務局進行準備。目前暫定每國弔唁團人數上限為三人。

日本產經新聞報導，由於外務省並未對個人發出通知，所以美國前總統川普是否參加仍不明朗。至於台灣弔唁團人選也受到矚目，副總統賴清德已在安倍出殯時訪日弔唁，自民黨內部會議有人要求應邀蔡英文總統參加；不過報導也引述台灣消息人士說法表示，台灣不希望在喪禮上引發風波，目前對於參加人選的層級仍在慎重考量中。

近日中建交50週年日期

另因安倍國葬與日中建交五十週年日期非常接近，松野博一被問及中國國家主席習近平以國賓身分訪日的問題時指出，包括疫情在內，還有很多狀況需要考量，目前還不到調整具體日程的階段。

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