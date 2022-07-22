俄恢復北溪1號供氣 歐預作再斷氣準備

北溪一號天然氣管線廿一日在結束十天歲修後如期恢復供氣，令原本擔心就此遭俄國斷氣的歐洲各國大鬆一口氣。圖為位於德國盧布明的北溪一號管線。（路透檔案照）

2022/07/22 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯廿一日恢復對連接俄國與德國、稍早以歲修為由斷氣十天的北溪天然氣一號管線（Nord Stream1）供氣，歐洲各國因此如釋重負與爭取到與俄羅斯出口能源脫鉤的應變時間，但仍無法擺脫今年底入冬時遭莫斯科當局斷氣以致陷入能源危機的隱憂。

根據該管線營運業者網站上的數據，北溪一號管線在中歐時間廿一日一早的實際流量為二九二八萬四五九一kwh/h（千瓦時／小時），到了廿二日早上五到六時將增為二九二九萬二一八三kwh/h，顯示該管線恢復供氣後供應穩定。德國能源監管當局首長穆勒說，天然氣流量在廿一日上午稍晚可望恢復到管道容量四成，即與歲修前的供氣量相當；但有鑑於還少另外六成與政治不穩定性，因此沒有理由認為危機已解除；德國經濟暨能源部長哈柏克則批評俄羅斯逐漸成為能源供應的「不安全因素」。

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德國指控俄羅斯把能源當作武器

自二○一一年啟用以來，長度超過一千兩百公里的北溪天然氣一號管線，每年經由波羅的海海底輸送五五○億立方公尺的天然氣到歐洲，為歐洲最重要的能源供應管線之一；該管線從本月十一日到廿一日進行歲修停止供氣，但此前的六月份便以渦輪送修為由減量供氣，供應量降至原本四成。

德國指控俄羅斯把能源當作武器，即莫斯科當局藉由減少供氣報復西方國家就入侵烏克蘭制裁俄羅斯。因此當北溪一號稍後又以歲修為由斷氣，重度仰賴北溪一號的德國一度擔心，俄羅斯在歲修結束可能不會恢復供氣。

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿一日接受電話訪問時表示，供應歐洲俄羅斯天然氣上的所有困難，皆肇因於西方的限制；他並稱俄羅斯仍是「歐洲能源安全的非常重要與不可或缺的一部分」。

由於擔心俄國可能斷供天然氣，歐盟廿日發出因應指南，要求成員國減少十五％用量，並準備實施配給，推動各成員國為一個「沒有充足俄國天然氣供應的冬天」預做準備。德國有些都市夏天不供熱水澡、夜間關掉非必要交通燈號。

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