龐皮歐表態 將角逐美總統

美國前國務卿龐皮歐向英國「泰晤士報」表示，他準備好爭取黨內總統提名，在二○二四年挑戰白宮。（路透檔案照）

2022/07/18 05:30

共和黨內提名 要先與川普較高下

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國二○二四年總統大選提前白熱化，繼前總統川普決定重披戰袍後，前國務卿龐皮歐也向英國「泰晤士報」表態出馬角逐的意願，這意味龐皮歐必須先在共和黨黨內提名戰上，與「前老闆」川普一較高下。

現年五十八歲的龐皮歐向「泰晤士報」表示，他準備好爭取黨內總統提名，在二○二四年挑戰白宮，「我們認為自己適合站在這個位置上，而且現在也是一個恰當的時機，我們將為此全力以赴，做到最好」。他還透露，妻子蘇珊將是他此次競選中「最親密的顧問」。

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川普決重披戰袍 九月宣布參選

龐皮歐在川普任內先後出掌中央情報局（CIA）和國務院，卸任後加入保守派智庫「哈德遜研究所」擔任傑出會士，持續就美國國內政策和國際外交情勢發表意見。據了解，龐皮歐近期一直在愛荷華、新罕布夏和南卡羅來納等州演講和造勢，可能在十一月美國國會期中選舉後，做出參選與否的最後決定。

與此同時，七十六歲的川普近日表明決定「贏回總統大位」，目前正考量宣布參選的時機。兩名顧問則透露，川普已和金主及支持者聯繫，討論日後競選事宜，有可能在九月搶先宣布參選。

龐皮歐上月底曾表示，川普出馬與否不會影響他做決定。他也表示，若川普拿下黨內提名，不僅會支持川普，也樂於再度為他效勞。

龐受訪 主張美應外交承認台灣

龐皮歐在國務卿任內對中共態度強硬，包括將中共壓迫新疆維吾爾族定調為「種族滅絕」。龐皮歐也積極促進美台交流，今年三月間訪台時，更在本報專訪中主張美國應外交承認台灣。

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