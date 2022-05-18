北韓148萬人發燒 派機飛中載醫藥品

北韓的武漢肺炎疫情呈現噴發之勢，圖為首都平壤街頭16日出現一輛配送蔬菜到家戶的卡車。（路透）

2022/05/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國上海市十六日開始三階段解封，十七日宣告全市十六區社會面清零，兩日計約一．三萬人由虹橋車站離境。與中國接壤的北韓則在十二日終於證實首例後，截至十六日累計逾一四八萬人「發燒」，出動軍方支援藥品供應，並派高麗航空三架飛機赴中國瀋陽桃仙國際機場載回物資，官方聲稱迄今五十六人不治。

根據中國國家衛健委通報數據，全中國十六日新增一○四九例，其中一六二例本土確診個案有七十七例在上海、北京四十三例、四川十六例；另有無症狀感染九二五例，八八九例為本土，含上海七四六例、四川七十三例、北京九例。

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從上述數字來看，上海仍居冠，但官方已訂當地六月恢復正常生產生活秩序，惟民間質疑三月初說四月結束，四月說五月，五月現在說六月，「在搞接龍嗎？」此外，「復商復市」也面臨挑戰，傳諸小區不放人，復工後的閉環管理對中小企業也構成莫大壓力。

除上海、北京兩地，四川省疫情也正在擴散，廣安市鄰水縣截至十六日一週以來累計近五百人染疫，疫情外溢至廣東省深圳市。此外，《中國疾病預防控制中心週報》十六日通報，廣東省發現一例由肯亞入境的中國籍男子感染Omicron變種「BA.2.12.1」亞型。

日本也準備再鬆綁邊境管制，十七日宣布本月試辦外國小型觀光團入境，美國、澳洲、泰國、新加坡優先中選。參加者須打完三劑疫苗。

南韓韓聯社十七日引述消息人士報導，北韓國營航空公司高麗航空的三架飛機十六日上午飛抵中國瀋陽桃仙國際機場裝載醫藥品，並於當天下午返國。這是北韓自二○二○年一月鎖國防疫以來，高麗航空飛機首度造訪瀋陽。

美國《紐約時報》十六日報導，關於美國五至十一歲孩童追加施打美國藥廠「輝瑞」兩劑式武漢肺炎疫苗第三劑一案，美國食品藥物管理局（FDA）可望最快十七日通過授權。

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