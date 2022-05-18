新疆喀什農業縣 監禁率全球第1

住在土耳其的81歲前香料貿易商馬赫穆土赫提．伊敏（Mahmutohti Amin，中），2017年被告知住在中國新疆維吾爾自治區疏附縣的兩個兒子都已經被捕，但他直到檢視中國警方的外洩名單，才知道他們分別被判刑7年和11年。圖為伊敏2001年在疏附和兩個兒子的合影。（美聯社）

2022/05/18 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕海外維吾爾族活動人士取得的中國警方資料庫顯示，中國政府近年來在新疆維吾爾自治區南部地區以所謂與「恐怖主義」有關的指控，判刑關押近三萬人，其中又以西南部喀什地區的疏附縣（Konasheher）為最，將近每廿五人就有一人因為恐怖主義相關罪名被判入獄，成為目前全球已知的最高監禁率。

每25人就有1人坐牢

美國之音（VOA）和美聯社披露，中國警方的外洩資料庫有來自新疆各地近三萬名維吾爾人的姓名、性別、出生日期、身分證號碼、家庭住址、所犯罪行、刑期和監獄地址等，光是疏附縣的監獄就關押一萬多名維吾爾人。根據部分經過查核的資料庫名單，這些來自社會各階層、不分男女老幼的「罪犯」，並非被控竊盜或謀殺等罪名的典型刑事犯，而是從事恐怖主義、宗教極端主義等相關罪行，或是「尋釁滋事」之類用來對付政治異議人士的模糊指控，暗示被關押的實際人數應該更多。

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中國監禁率30倍以上

據報導，這是迄今已知最大一筆被關押的維吾爾人名單，反映出中國政府將百萬以上維族等少數民族關進「再教育營」和監獄的規模。即使是最保守的估計，疏附縣的監禁率也比美國高出十倍以上，更是外界所能取得的中國二○一三年整體監禁率的卅倍以上。

疏附是喀什地區的農業縣，面積約二七○○多平方公里，人口約廿六．七萬人。名單顯示，遭判刑者的刑期介於兩年至廿五年之間，平均為九年，多半是在二○一七年被捕。由於刑期偏長，多數人至今仍然繫獄。

VOA和美聯社都是從流亡挪威的維族活動人士、語言學家阿尤普（Abduweli Ayup）處取得前述外洩名單，但據稱這些資料最初是由獨立新疆問題學者斌吉恩（Gene Bunin）得自自稱漢族的匿名人士，理由是「反對中國政府在新疆的政策」。

有整村男性被抓走

長期研究新疆大規模監禁系統的學者白道仁（Darren Byler）指出，這些逮捕和判刑案例中，多數屬於任意和法外行為，被抓捕者多半是因為有海外親屬，或是下載某些手機應用程式或資料等。白道仁說，新疆當地警方有拘捕配額，在某些情況下，甚至造成整村的男性都被抓走，全家人被趕出家園。

國際人權組織和美國等國指控中國凌虐維族等少數民族，美國政府在二一年一月正式認定中國對維族實施「種族滅絕」，但北京當局嚴詞否認，聲稱新疆當地人民過著「安全幸福」的生活。聯合國人權事務高級專員巴舍萊預定五月底訪問新疆，海外維吾爾團體呼籲巴舍萊調查種族滅絕等指控，向全世界披露新疆的人權狀況。

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