全面戰略夥伴 美補實駐東協大使

美國和東協國家特別峰會落幕，雙方同意提升關係至「全面戰略夥伴」。（彭博）

2022/05/15 05:30

提名白宮國安會議幕僚長

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國與東南亞國家協會（ASEAN，下稱東協）為期兩天的特別峰會十三日落幕，雙方發表廿八項「願景聲明」，承諾在十一月將雙方關係從「戰略夥伴」提升至「全面戰略夥伴」。美國總統拜登更讚揚雙方關係進入「新時代」，宣布提名白宮國家安全會議幕僚長亞伯拉罕（Yohannes Abraham）出任駐東協大使，填補川普政府以來的空缺，為東協十國抗衡中國影響力提供長期支持。

願景聲明提到尊重烏主權 但未譴責俄

此次峰會適逢雙方建立關係四十五週年，首度移師華盛頓舉行，也是美國總統自二○一六年後首度擔任東道主。拜登向東協各國領袖表示，全球未來五十年的一大部分歷史將由東協國家書寫，「我們正展開美國與東協的新時代。」拜登強調，「自由、開放、穩定、繁榮、堅韌和安全的（印度—太平洋）地區，是大家共同追求的目標。」

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副總統賀錦麗則在工作午餐會中表示，美國政府「承認該地區的戰略重要性」，重申美國同身為印太國家，世世代代都會存在於東南亞，並持續參與地區事務，包括捍衛航行自由和國際法等基於規則的秩序。

因應中國 美仍聚焦印太

拜登和賀錦麗皆未點名中國，但拜登政府希望，這次聚首可以展現美國仍聚焦印太地區，以因應中國帶來的長期挑戰。

根據「願景聲明」，美國與東協準備提升雙方關係至「全面戰略夥伴」，相關安排預計在十一月定案，屆時美國與東協的關係，將和中國、澳洲與東協關係處於相同位階，後兩國都在去年與東協確立「全面戰略夥伴」關係。拜登已承諾提供東協一．五億美元資助。

雙方也重申尊重烏克蘭主權、政治獨立及領土完整，呼籲「立即停火」；措辭雖比東協本身說法更深入，但仍未點名譴責俄國入侵行為。

分析家認為，該聲明其實已在批評俄國，且看似能促使東協領袖永遠不承認俄國對烏國領土的兼併舉動。

美國「衛斯理學院」政治學教授戈達德（Stacie Goddard）分析，美方知道東協是美中競爭的重要合作夥伴，不願因一份有關俄國侵略的聲明，而使雙方關係惡化。

據了解，東協各國對烏俄戰爭看法不一，緬甸、越南、寮國與俄軍事、經濟關係深厚，印尼、泰國、馬來西亞等尋求中立，新加坡則是唯一對俄制裁的東協國家。

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