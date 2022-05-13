警告中國 歐盟將擴大參與印太事務

歐盟執委會主席馮德萊恩（右）、歐盟理事會主席米歇爾（左）與日本首相岸田文雄（中），十二日在東京舉行高峰會前合影。（路透）

2022/05/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕歐盟領導人十二日表示，俄羅斯對世界秩序構成「最直接威脅」，歐盟會積極參與印太地區，並呼籲中國在國際舞台上扮演建設性角色，捍衛多邊國際秩序。

歐日峰會稱亞洲「緊張戰區」

歐盟執委會主席馮德萊恩與歐盟理事會主席米歇爾是在東京和日本首相岸田文雄舉行歐盟日本高峰會後的聯合記者會上，做上述表示。儘管中方稍早曾放話警告歐日峰會勿拿中國說事與干涉中國內政，歐盟領袖仍出言警告中國日益獨斷、稱亞洲為「緊張戰區」，以及歐盟希望在亞洲扮演更重要角色。

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馮德萊恩說，印太地區欣欣向榮，但也是緊張情勢的戰區，像是東海與南海情勢，以及北韓的持續威脅；歐盟要更積極參與印太地區，在該區肩負更多責任對歐盟繁榮也至為重要，俄羅斯在烏克蘭的殘暴戰爭及與令人憂心的中國結盟關係，使之對世界秩序構成最直接威脅。岸田則表示，俄入侵烏克蘭並非只是歐洲事務，而是撼動了包括亞洲在內國際秩序的核心，「絕對無法容忍」。

米歇爾說，歐盟與日本在烏克蘭上的合作對歐洲很重要，但雙方在亞太地區的合作也很重要，且歐盟要深化有關中國日益獨斷的磋商，「中國必須挺身捍衛該國發展也曾從中獲益的多邊制度」。馮德萊恩則提到加強歐日合作，包括因武漢肺炎與烏克蘭戰爭而被打亂的供應鏈，以及中國在生產晶片上所扮演的角色，「有些材料和技術對我們的經濟與日常生活至關重要，例如半導體。我們必須要能仰賴值得信賴的供應鏈」。

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