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    與病毒共存 歐盟搭機免戴口罩

    國際疫情表

    國際疫情表

    2022/05/13 05:30

    Omicron亞變種肆虐 美疫情反彈

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎Omicron亞變種「BA.2.12.1」被視為迄今最具傳染力的變種株，目前在美國快速傳播，疫情再度升溫。在亞洲，北韓證實出現首例Omicron緊急封城；中國上海聲稱疫情趨緩、多區社會面基本清零，卻遲不解封。歐盟則宣布十六日起歐洲機場及航班不必配戴口罩，進一步與病毒共存。

    Omicron持續變異，世界衛生組織十一日表示，全球已有至少十六國檢測到「BA.4」，十七國檢測到「BA.5」這兩種亞變種。比較值得注意的是「BA.2.12.1」已經在廿三國出現，並橫掃美國卅多個州。中國和南非的研究表示，「BA.2.12.1」似乎更能躲避現有疫苗和康復者的免疫系統，這意味康復者將有再次染疫的可能。

    中國十一日新增一九一七例，上海市占一四四九例，北京占四十六例；五例病亡。上海與民生相關的美容美髮業近日宣布有條件復工。疫情看似獲得控制，但官方喊出大上海保衛戰後，有社區「自主靜默」，有的自主「提級管控」，不但不能團購、採購民生物資，連快遞都不能收。

    北京封控區持續擴大 北韓零確診破功

    為防堵疫情擴散，中國北京市房山區、順義區十二日起公共交通停運，海淀區也部分交通停駛並部分實行居家辦公。北京封控區域正不斷擴大。

    香港十二日單日新增二九四例確診病例，近兩週來，疫情保持穩定，沒有反彈。不過卻傳出十九處住宅區污水檢測發現高病毒量，當局急發十九萬五千個快篩包，供民眾自行檢測，以輔助識別感染者。

    北韓十日突然緊急公告「國家級事件」，要首都平壤居民必須留在室內，引起國際關注。北韓官媒十二日證實全國緊急封鎖是因為疫情爆發，五月八日在平壤某團體的發燒人群採集到Omicron亞變種「BA.2」。

    然而，歐洲各國紛紛選擇「與病毒共存」，歐盟發布新指南，十六日起旅客在機場與航班上無須再配戴口罩，但強調還是要「保持安全社交距離與定期消毒」等措施。德國則表示，沒有計畫解除搭機需戴口罩命令。

    北韓官方媒體十二日播出的畫面顯示，最高領袖金正恩罕見地戴口罩主持勞動黨緊急會議。（美聯社）

    北韓官方媒體十二日播出的畫面顯示，最高領袖金正恩罕見地戴口罩主持勞動黨緊急會議。（美聯社）

    十二日網路傳言指稱北京將進入三天「靜默」，多家超市隨即出現搶購人潮，官方隨後澄清所謂封城、靜默均屬謠言。（法新社）

    十二日網路傳言指稱北京將進入三天「靜默」，多家超市隨即出現搶購人潮，官方隨後澄清所謂封城、靜默均屬謠言。（法新社）

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