美5艘最精銳驅逐艦駐日 抗中國潛艦

美軍已在日本部署「杜威號」等5艘最先進的勃克級飛彈驅逐艦，可在台海在內的印太地區，發揮更全面的防禦功能。（取自維基百科）

2022/05/11 05:30

〔編譯孫宇青、周虹汶／綜合報導〕日經亞洲評論十日指出，美國為因應中國軍事實力提升，去年以來已悄悄在日本橫須賀海軍基地部署五艘最先進、打擊和防禦功能齊備的驅逐艦，任務目標從對抗北韓為主，轉變為能同時應對北韓、中國和俄羅斯威脅，包括此前不具備的潛艦追蹤能力，而該基地也成為美國最具戰略重要性的基地之一，反映美國的全球戰略已逐漸轉向印度—太平洋地區。

具備潛艦追蹤能力

自去年夏天以來，美國海軍已將五艘勃克級（Arleigh Burke Class）飛彈驅逐艦部署在美國海軍海外最大基地—日本橫須賀基地，其中有四艘為Flight IIA型，艦上設有直升機機庫，可配備MH-60R反潛直升機及其支援設備等，而MH-60R具備聲納浮標發射器、各型雷達、魚雷和反艦飛彈，可以尋找、追蹤及摧毀所有現代的水下威脅，被視為追擊敵軍潛艦的主要工具，將是美軍與中、俄角力的主角。

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據了解，新型驅逐漸將取代「麥肯號」、「柯蒂斯魏柏號」等部署超過四分之一世紀的舊型驅逐艦。舊型艦著重防禦彈道飛彈，主要防守對象為北韓，而新型艦除了反制彈道飛彈，預期還能發揮更多功能，包括對抗中國先進戰機、追蹤潛艦、防禦最新型反艦巡弋飛彈等。

據報導，美國以往都在美國聖地牙哥外海進行魚雷演習，今年三月首度移師「更靠近台灣海峽」的東京灣，與日本海上自衛隊聯手進行，當時即由MH-60R發射訓練用的惰性魚雷至日本海，模擬向潛艦發動攻擊的情況。

航行一天半可抵台灣

鑑於北京可能在未來某一天嘗試武力犯台，橫須賀基地的重要性更是水漲船高。美方估計，美艦從橫須賀基地出發航行至台灣約需一天半，比從關島（一．九天）、新加坡（兩天半）、夏威夷珍珠港（五．九天）、美西華盛頓州艾弗雷特（七．三天）或聖地牙哥（八．二天）出發快上許多。

印太海權會議 澳未邀中俄

此外，澳洲國防部主辦的兩年一度「二〇二二年印度─太平洋海權會議」（IP22）十日展開，為武漢肺炎兩年前席捲全球以來首次舉行，全球多達四十國獲邀派代表與會，獨漏中國和俄羅斯。澳洲媒體指出，今年乃中國人民解放軍首度未受邀，原因為澳、中關係惡化，中國和索羅門群島簽訂安全協議是最新導火線；俄羅斯則因二月廿四日入侵烏克蘭，請柬遭撤。

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