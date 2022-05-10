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    G7矢言斷開俄油 美加碼制裁俄工業銀行

    七大工業國集團（G7）領袖八日召開視訊會議，承諾逐步降低對俄羅斯石油的依賴，並發表嚴厲聲明，指控俄國總統普廷入侵烏克蘭讓國家「蒙羞」。圖為德國總理蕭茲。（歐新社）

    七大工業國集團（G7）領袖八日召開視訊會議，承諾逐步降低對俄羅斯石油的依賴，並發表嚴厲聲明，指控俄國總統普廷入侵烏克蘭讓國家「蒙羞」。圖為德國總理蕭茲。（歐新社）

    2022/05/10 05:30

    〔編譯魏國金／綜合報導〕七大工業國集團（G7）八日承諾，分階段停止或禁止進口俄羅斯石油，逐步解除對俄國能源的依賴。美國同時宣布對俄國實施新一波制裁，俄國國營能源巨頭天然氣工業公司（Gazprom）旗下天然氣工業銀行（Gazprombank）首次列入制裁名單。

    G7領袖八日與烏克蘭總統澤倫斯基舉行視訊會議，討論烏俄戰爭，並對烏克蘭表達支持，抨擊俄羅斯總統普廷無端侵略鄰國，「讓俄羅斯及其人民的犧牲蒙羞」，前述行動便是西方國家對普廷入侵烏克蘭最新的施壓手段。G7領袖在聯合聲明中說，「我們承諾逐步擺脫對俄國能源的依賴，包括分階段停止或禁止進口俄羅斯石油，…我們將與夥伴國家共同合作，確保穩定永續的全球能源供應，以及對消費者而言可負擔的油價。」

    日本高達九十％能源依靠進口，而俄國是其第五大天然氣來源。日本首相岸田文雄九日表示，「將以對人民生活與企業活動造成最小負面衝擊的方式，逐步禁止進口」。至於替代能源，岸田說，將在安全的最高優先性下重啟核電。他也明確指出，日本政府與企業在俄國的薩哈林（Sakhalin）一號、二號的石油與天然氣開採計畫維持不變。

    俄3大國營電視台、35名俄國銀高官也列制裁對象

    美國對俄國的最新制裁對象，包括俄國三大國營電視台、八名俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）與二十七名天然氣工業銀行高層官員。

    華府也禁止對俄國企業和個人提供會計、諮詢與信託服務，並對俄國與白俄羅斯官員實施二六○○項簽證限制，同時對俄方祭出新的工業產品出口管制，包括禁止美國向俄國出口工業發動機、電機等工業與商業產品，並將暫停向俄國出口特殊核材料許可證等，以削弱其戰爭實力。

    美國官員指出，Sberbank控制俄國三分之一的銀行資產，而所有相關措施「是系統性、有條不紊地將俄羅斯踢出全球金融與經濟體系的延續，釋出的訊息是，如果普廷繼續入侵行動，俄國經濟沒有避風港」。

    歐盟官員：扣押俄外匯儲備 助烏重建

    與此同時，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）則呼籲歐盟成員國扣押遭凍結的俄國外匯儲備，以做為烏克蘭的戰後重建經費，迫使俄國支付「戰爭賠償」。他強調，這並非毫無前例，美國曾從遭凍結的阿富汗央行資產中提撥三十五億美元，做為九一一攻擊罹難者家屬的補償與人道紓困之用，「檯面上最重要的一道政治問題是︰誰將為烏克蘭的重建買單？」

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