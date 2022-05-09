陸委會籲 停止傷害香港自由人權

前香港政務司長李家超當選香港特首。（彭博）

2022/05/09 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國香港特區行政長官選舉八日舉行投票，北京唯一欽點候選人、前香港政務司長李家超以一四一六張支持票當選，得票率高達九十九％，待中國國務院任命將成為下任香港特首。陸委會呼籲，新任特首應多多傾聽及回應民意，尊重港人追求民主的權利，並停止傷害香港自由人權。

陸委會強調，長期以來，我方均秉持互惠原則，以人民福祉為優先，推動台港關係發展，未來亦將秉持一貫立場，持續推動台港各領域有序交流。

請繼續往下閱讀...

台灣銅鑼灣書店老闆林榮基接受本報訪問表示，李家超得票率九十九％，對中國共產黨而言，這麼多人投票支持當然好，因為完全沒人反對，但對香港人來講，當然是壞的，因為都沒有反對聲音，那個地方就完蛋了。

林榮基指出，香港未來已經沒有前景，等同於中國大陸其他地方，這次特首選舉反映香港已成為「中國香港」，大家概念應該改一改，以後不要再叫「香港」，應該改稱「中國香港」，比較容易理解。

林榮基︰李任香港特首 情況會比林鄭時期更差

林榮基認為，李家超出任特首，香港情況以後會比林鄭月娥時期更差，因為李家超是警察出身，會用盡一切手段來統一香港，不必對香港未來抱持任何希望。現在要關心的是，港人是否應繼續留在香港或離開。

林榮基強調，已經有三十幾萬人離開香港，往後應該會有更多人離開，去英國、加拿大越來越多，移民過來台灣的也不少，許多港人都認為香港已不適合生活，從這次特首選舉結果也看得出來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法