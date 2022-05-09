李家超當選特首 加速香港中國化

香港前政務司長李家超八日經選舉委員會選出為新任特首，外界認為這是香港「二次回歸」的開端，北京日後將更直接管治香港。（美聯社）

2022/05/09 05:30

強硬鎮壓「反送中」受北京青睞

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港第六屆行政長官（特首）選舉結果八日出爐，唯一候選人、前香港政務司長李家超在北京當局精心佈局下，最終奪得九十九．一六％的超高得票率，一如預期當選。分析指出，李家超出身警務系統，在強硬鎮壓「反送中」運動後獲北京青睞，由他出任特首意味香港進入「武官治港」時代，將以中國安全和穩定為施政主軸，實現中共總書記習近平智囊鄭永年主張的從主權到統治權的「二次回歸」。

得票率99％ 武官治港

北京去年介入「完善（香港）選舉制度」後，香港特首選舉委員會增加三百席至一千五百席，但民主派三百席全軍覆沒，僅剩一名「非建制派」委員。本屆特首選舉僅李家超一人參選，且他在提名階段即獲過半數委員支持，八日也無懸念當選。投票時間僅上午九時至十一時半，選委會十二時即完成計票，宣布一四二八名選委完成投票，李獲得一四一六張「支持」票，得票率高達九十九．一六％。

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民主派批「小圈子」選舉

儘管投票人數僅一千多人，但警方仍大陣仗戒備，派出六千警力在灣仔一帶巡邏及封路。不過，民主派政黨「社會民主連線」主席陳寶瑩等三名成員，一早仍前往投票地點抗議，批評這是一場「小圈子」選舉，特首選舉僅一名候選人很可悲，是香港的大倒退，並重申應實現特首和立法會議員「雙普選」訴求，否則不應為「香港基本法」第廿三條國安條例立法。

六十四歲的李家超在警隊服務逾三十年，二○一七年晉升保安局長，因強硬處理「反送中」運動受到北京注意，去年榮升政務司長，接下來將在七月一日正式就任特首。他在當選感言中表示，當前首要之務為籌組執政團隊，強調香港須維護中國國家主權、安全和發展利益，相信在「愛國者治港」原則下，會找到經驗和能力俱足者服務市民。他也重申，將適時推進「基本法」第廿三條立法。

中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）和北京駐港聯絡辦公室（中聯辦）皆立即發文祝賀李家超當選，指新選制符合「一國兩制」原則，相信新特首會帶領香港政府和各界開創良政善治局面。

香港「二次回歸」的開端

不過，香港浸會大學政治及國際關係學系教授陳家洛認為，李家超團結香港的機會「幾乎為零」，尤其他是負責「送中」條例的主要官員，此次又是北京唯一欽點的特首人選，「宛若在香港傷口上灑鹽」。香港時事評論員程翔指出，北京已決心拿回香港治權，李家超往後治港方式將與中國看齊，代表香港在一九九七年主權移交中國廿五年後實現「二次回歸」。

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