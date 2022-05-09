美ＣＩＡ局長：普廷輸不起 堅信續戰有進展

烏克蘭軍隊的自走砲七日在哈爾科夫地區向俄軍陣地開火。（路透）

2022/05/09 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國中央情報局（ＣＩＡ）局長伯恩斯七日在「金融時報」主辦的一場會議中表示，儘管俄羅斯軍隊在烏克蘭戰場連連遭遇挫折，但總統普廷自認承受不起戰敗的風險，依舊認為「加碼」投入戰事就能有所進展。不過，中情局並未發現俄國可能動用戰術核武的實際證據。

曾擔任美國駐俄大使、對普廷行事作風頗有研究的伯恩斯指出，儘管俄軍未能奪取烏國首都基輔，在東部頓巴斯地區的主要戰線也裹足不前，但普廷並未改變想法，仍認定俄軍有能力擊敗烏軍。他認為，普廷對烏克蘭的覬覦已「醞釀」多年，在不滿、野心和不安下容易一觸即發，而且普廷在這場戰事已下了太多賭注，「他不認為自己可以承受吞敗仗，現在甚至確信加碼行動可讓他取得進展。」

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未發現俄可能用戰術核武實證

針對俄國可能動用戰術核武的傳聞沸沸揚揚，伯恩斯表示，中情局現階段並未看到實際證據，但鑑於俄國九日迎來「勝利日」，時機敏感，且普廷先前曾恫嚇，一旦西方國家直接干涉戰事，俄國將「閃電」報復，美方不會對動用核武的可能性掉以輕心。觀察家則警告，俄國國營電視台近期一直試圖讓俄國大眾更能接受動用核武。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）指出，普廷非常希望在慶祝第二次世界大戰擊敗納粹德國的「勝利日」，交出對烏戰事成果，但俄軍不僅拿不下基輔等烏北地區，在烏東的進展也不如預期，甚至被烏方指出人員和軍備損失慘重，「不可否認，俄軍已被削弱。」此外，俄國多年來拚命離間西方各國，但西方此次為了確保烏克蘭勝利而逐漸團結，也令普廷更形難堪。

儘管如此，在俄國嚴加控制新聞媒體和資訊流通下，俄國獨立機構「列瓦達中心」（Levada Center）民調顯示，不僅大部份俄國人民支持對烏戰爭，六十八％認定戰事順利進行，普廷的支持度更從武漢肺炎疫情期間的六成彈升至八成二。

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